الصحة اللبنانية تستعرض إنجازات العام الماضي وتؤكد أهمية تحديث النظام الصحي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا / فانا) - تظهر إنجازات وزارة الصحة العامة اللبنانية طيلة العام الماضي، مضيها قدمًا في تنفيذ المشاريع الواردة في خطتها التي أعلنتها في كانون الثاني من العام الماضي تحت عنوان: "الاستراتيجية الوطنية للصحة: رؤية 2030"، إلى جانب إرساء إصلاحات تعزز مبدأ الشفافية والعدالة في تتبّع الدواء، وذلك رغم الظروف البالغة الصعوبة التي يشهدها لبنان والتي تكشف عن فصل جديد من المخاطر يتمثل بإمكان تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي موسع.

ووفق التقرير الذي أعدته الوكالة الوطنية للإعلام ضمن ملف النشرة الصحية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، سارعت الوزارة إلى وضع خطة طوارئ صحية تركزت على رفع جاهزية العاملين الصحيين والمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية، حيث تعددت زيارات وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، إلى هذه المستشفيات والمراكز للتأكد من قدرتها على تأمين العلاجات الفورية لجرحى الحرب المحتملين، سواء في المناطق الحدودية أو المناطق التي من المرجح أن تشكل نقطة استقطاب طبي وعلاجي.

ولعل التطور الأبرز الذي تم تحقيقه يتمثل في زيادة تمويل الصحة، حيث أقر البرلمان اللبناني زيادة موازنة الوزارة التي باتت تشكل 10.42 بالمئة من الموازنة العامة، بما يزيد بعشر مرات عن موازنة عام 2022، ما سيرفع التغطية الصحية بنسبة 50 ضعفًا.

والجدير ذكره في هذا المجال أن الموازنة المخصصة للسرطان تبلغ نحو 40 بالمئة من موازنة الوزارة، منها 14 بالمئة للعلاج والاستشفاء، ما سيتيح للوزارة القدرة على مساعدة المرضى سواء بالجراحة أو علاج الأشعة.

وأبدى وزير الصحة العامة ثقته قائلا "ما تحقق في الأشهر الماضية يشكل دليلًا على أن التقدم يتحقق بتراكم الخطوات الثابتة، وأن التغيير الإيجابي ممكن بتشارك الجهود وتنسيقها في شكل علمي وعملي يضمن توحيد الأهداف وتحقيقها".

وحول أبرز ما تم تحقيقه من بنود الاستراتيجية، إطلاق الخطة الوطنية للسرطان بهدف التوعية على أساليب الوقاية، إضافة إلى التشخيص المبكر لضمان فعالية العلاج بعدما أظهرت قاعدة المعلومات زيادة معدلات الإصابة بأمراض السرطان في لبنان، وضعف اعتماد أساليب الوقاية وزيادة تكلفة الرعاية للمرضى.

وتنطلق الحملة بخطوتها الأولى من خلال التوعية والتثقيف حول مخاطر التدخين بجميع أنواعه، كونه يحتل موقعًا متقدمًا في العوامل المسببة للمرض، كما ستتوجه التوعية إلى المدارس لتحذير للطلاب من هذه الآفة، لا سيما وأن اللبنانيين يعتبرون من أكثر شعوب المنطقة استخدامًا للسجائر والأرجيلة، حيث تصل نسبة الاستهلاك في لبنان إلى نحو 70 بالمئة، ما يجعله يقترب من احتلال الرقم واحد في العالم في الإصابة بأورام المثانة، التي ترتبط بشكل أساسي بموضوع التدخين.

كما تم إطلاق البرنامج الوطني للصحة النفسية، بما يعكس التزامًا كبيرًا بعدم إهمال هذا الجانب الأساسي من الصحة سواء كانت أسبابه جينية أو نتيجة الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان، حيث يتم العمل على تطوير الكوادر البشرية لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية.

إضافة إلى إطلاق الرؤية الوطنية للتحوّل الرقمي للقطاع الصحي، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية تؤسس لجمع البيانات وإصدار التقارير العلمية المبنية على معلومات موثوقة ودقيقة.

كما عملت الوزارة على توسيع مراكز الرعاية الأولية لتصل إلى 300 مركز في مختلف المناطق اللبنانية، حيث لوحظ تزايد الطلب على خدماتها من قبل اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية بالإضافة إلى دعم المستشفيات الحكومية من خلال توفير المعدات والمستلزمات وتجهيزات الطاقة الشمسية وتأمين الوقود، وافتتاح أقسام متخصصة للعلاج الكيميائي وغسيل الكلى والتحضير لافتتاح أقسام أخرى في المدى القريب.

وركزت الوزارة على المضي قدمًا في آلية تتبّع أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمستلزمات الطبية، من خلال أنظمة وبرامج ممكنة أسهمت في ضمان حصول كل مريض على دوائه، فضلا عن ضبط السوق وحسن استخدام الموارد، كما عملت على دعم الصناعة المحلية للدواء التي باتت تشكل نسبتها 65 بالمئة من السوق المحلي.

وفي رؤية مستقبلية، يرى وزير الصحة العامة "أنه من الواضح أن لبنان يتجه نحو نظام صحي جديد، ولكن علينا اتخاذ القرار في هذا الشأن فالوضع الحالي لا يمكن أن يستمر لأن الأزمة المالية أنتجت غيابًا للعدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية"، ويشدد الوزير الأبيض، في هذا المجال على أهمية السعي بشكل عملي وجدي لبلوغ التغطية الصحية الشاملة.

وحول هذا الموضوع، نظمت الوزارة سلسلة ورشات عمل متخصصة، بهدف تكوين نظرة مشتركة حول كيفية إرساء التغطية الصحية الشاملة في لبنان بالمقارنة مع تجارب دول أخرى، حيث طرح سؤالان أساسيان: ما هو النظام الصحي الذي نريده في لبنان؟ وهل يجب توحيد الجهات الضامنة كما هو حاصل في فرنسا أم الإبقاء على جهات ضامنة متعددة مع نوع من التخصيص كألمانيا وهولندا؟ أو التخصيص على غرار دول خليجية؟ وكان التركيز على ضرورة العمل في الفترة المقبلة على تحديد حزمة الخدمات الصحية الأساسية في لبنان كخطوة أولى ضرورية نحو التغطية الصحية الشاملة، من خلال التركيز على الرعاية الأولية وإجراءات الوقاية خلافًا لتركيز النظام الصحي قبل الأزمة المالية على الرعاية الاستشفائية المتطورة واستيراد الأدوية الحديثة من دون أي دراسة علمية مبنية على أرقام لجدواها وحاجة المرضى الفعلية لها.

وتولي الوزارة اهتمامًا للتحضير لخطة لمكافحة التدخين، والعمل على تشكيل "لوبي" لزيادة الضرائب على مختلف أنواع السجائر، بما يشكل عائقًا أمام سهولة الحصول عليها، بالإضافة إلى العمل على تفعيل المختبر المركزي وإمكان افتتاحه منتصف 2024، ليكون حجر الزاوية في برنامج الاستعداد للطوارئ والترصد الوبائي في الوزارة، فضلا عن مشاريع أخرى كثيرة تنفذها الوزارة وتسعى إلى تنفيذها من بينها ما يتصل بصحة الطفل والأم وتعزيز الوقاية على مستويات عدة.

وأكد الأبيض، أن أولوية الوزارة هي المريض، فنحن واقفون إلى جانب المواطن ولا سيما المريض، ندعمه بكل ما أوتينا من موارد وقدرات ونأمل بلوغ مرحلة تتحقق فيها العدالة في الحصول على الدواء والاستشفاء بكلفة مقبولة ولا تحمّل الميزانية المخصصة للصحة أعباء هدر أو فساد أو سوء إدارة، بل يحصل المريض على علاجه واستشفائه باستدامة تحفظ له كرامته وتعينه على أوجاعه.

أما بالنسبة إلى ظروف لبنان الصعبة فثمة شعار يردد مفاده أن "الفرص تكمن في الأزمات، والتحديات هي المدخل إلى الحلول".

-- (بترا - فانا)

ع د/أ م/ب ط

04/03/2024 11:18:45