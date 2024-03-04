هواوي: تقنية الجيل الخامس والنصف تفتح آفاقًا جديدة لنمو أعمال القطاعات والصناعات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- أكدت شركة هواوي في مؤتمر نظمته تحت شعار "مرحلة ما بعد الجيل الخامس" على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال 2024، الذي عقد أخيرا في برشلونة، أن المرحلة المقبلة من تقنية الجيل الخامس والنصف، سيكون لها أثر كبير على تطوير ونمو أعمال مشغلي الاتصالات، والمردود الإيجابي لشبكاتهم على مختلف القطاعات والصناعات الأخرى.

وبحسب بيان لمكتب الشركة في عمان اليوم الاثنين، قال النائب الأول لرئيس شركة هواوي ورئيس مبيعات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لي بينغ، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر، إن ميزات الجيل الخامس والنصف ستسهم في تمكين شركات الاتصالات من تحقيق النجاح التجاري متابعة للنجاحات المتسارعة التي تحققت من خلال شبكات الجيل الخامس‎، وأن تقنية الجيل الخامس المطوّرة 5.5G‎ ستطلق العنان لإمكانيات الشبكات بشكلٍ أكبر وتخلق فرص نمو جديدة لتطوير أعمال وخدمات سائر القطاعات والصناعات الأخرى.

وأضاف لي، "نعمل مع شركائنا وعملائنا لبدء التشغيل التجاري لشبكات 5.5G خلال هذا العام الحالي، ومع التقارب بين شبكات الجيل الخامس المطوّرة 5.5G والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، يمكن لشركات الاتصالات إطلاق العنان لإمكانيات تطبيقات وقدرات جديدة."

وبين أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، تمكنت شبكات الجيل الخامس من جذب 1.5 مليار مستخدم حول العالم، كما أن 20 بالمئة من المشتركين في خدمات المحمول حول العالم يستخدمون في الوقت الراهن شبكات الجيل الخامس، ويستهلكون 30 بالمئة من إجمالي حركة البيانات عبر الهواتف المحمولة، ويساهمون بـ 40 بالمئة من عائدات خدمات الهاتف المحمول.

--(بترا)

غ ح/أ م / س س

04/03/2024 10:44:39