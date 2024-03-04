هواوي: تقنية الجيل الخامس والنصف تفتح آفاقًا جديدة لنمو أعمال القطاعات والصناعات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- أكدت شركة هواوي في مؤتمر نظمته تحت شعار "مرحلة ما بعد الجيل الخامس" على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال 2024، الذي عقد أخيرا في برشلونة، أن المرحلة المقبلة من تقنية الجيل الخامس والنصف، سيكون لها أثر كبير على تطوير ونمو أعمال مشغلي الاتصالات، والمردود الإيجابي لشبكاتهم على مختلف القطاعات والصناعات الأخرى.
وبحسب بيان لمكتب الشركة في عمان اليوم الاثنين، قال النائب الأول لرئيس شركة هواوي ورئيس مبيعات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لي بينغ، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر، إن ميزات الجيل الخامس والنصف ستسهم في تمكين شركات الاتصالات من تحقيق النجاح التجاري متابعة للنجاحات المتسارعة التي تحققت من خلال شبكات الجيل الخامس، وأن تقنية الجيل الخامس المطوّرة 5.5G ستطلق العنان لإمكانيات الشبكات بشكلٍ أكبر وتخلق فرص نمو جديدة لتطوير أعمال وخدمات سائر القطاعات والصناعات الأخرى.
وأضاف لي، "نعمل مع شركائنا وعملائنا لبدء التشغيل التجاري لشبكات 5.5G خلال هذا العام الحالي، ومع التقارب بين شبكات الجيل الخامس المطوّرة 5.5G والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، يمكن لشركات الاتصالات إطلاق العنان لإمكانيات تطبيقات وقدرات جديدة."
وبين أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، تمكنت شبكات الجيل الخامس من جذب 1.5 مليار مستخدم حول العالم، كما أن 20 بالمئة من المشتركين في خدمات المحمول حول العالم يستخدمون في الوقت الراهن شبكات الجيل الخامس، ويستهلكون 30 بالمئة من إجمالي حركة البيانات عبر الهواتف المحمولة، ويساهمون بـ 40 بالمئة من عائدات خدمات الهاتف المحمول.
--(بترا)
غ ح/أ م / س س
04/03/2024 10:44:39
MENAFN04032024000117011021ID1107930277
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.