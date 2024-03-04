شح تهديفي في الجولة الثالثة عشر بدوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا) - شهدت الجولة الثالثة عشر من دوري المحترفين لكرة القد شحا تهديفيا بعد أن اكتفت الفرق بتسجيل 9 أهداف في 6 مباريات.

ويعد هذا الرقم متواضعا مقارنة بعدد أهداف الجولات الماضية.

وحافظ فريق الحسين على صدارة الدوري الأردني للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه السلط بهدف نظيف، من توقيع سيف الدين درويش د.62، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من البطولة.

وأسفرت نتائج الجولة، عن تفوق شباب الأردن على سحاب 1-0، عبر أحمد صبرة د.29، وبذات النتيجة تغلب مغير السرحان على ضيفه معان، عن طريق محمد أبو ذهب د.90+5.

وحقق شباب العقبة فوزاً على مستضيفه الأهلي 2-1، حيث افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر يزن الغرابلة د.11، ليأتي الرد من الضيوف عن طريق أنس بدوي د.44 و كريستيان فارجاس د.50.

وتغلب الفيصلي على الرمثا بثلاثة أهداف نظيفة، جاءت عن طريق رونالد وانجا د.33، وعارف الحاج د. 90+5، وبكر كلبونة د.90+10.

وتعادل الجليل مع ضيفه الوحدات دون أهداف.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 37 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 30، يليه الوحدات 28، ثم الرمثا 19، شباب العقبة 18، شباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، السلط والجليل 10، الأهلي وسحاب 9.

--(بترا)

خ خ/اص / س س

04/03/2024 10:18:36