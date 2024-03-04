شح تهديفي في الجولة الثالثة عشر بدوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا) - شهدت الجولة الثالثة عشر من دوري المحترفين لكرة القد شحا تهديفيا بعد أن اكتفت الفرق بتسجيل 9 أهداف في 6 مباريات.
ويعد هذا الرقم متواضعا مقارنة بعدد أهداف الجولات الماضية.
وحافظ فريق الحسين على صدارة الدوري الأردني للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه السلط بهدف نظيف، من توقيع سيف الدين درويش د.62، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من البطولة.
وأسفرت نتائج الجولة، عن تفوق شباب الأردن على سحاب 1-0، عبر أحمد صبرة د.29، وبذات النتيجة تغلب مغير السرحان على ضيفه معان، عن طريق محمد أبو ذهب د.90+5.
وحقق شباب العقبة فوزاً على مستضيفه الأهلي 2-1، حيث افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر يزن الغرابلة د.11، ليأتي الرد من الضيوف عن طريق أنس بدوي د.44 و كريستيان فارجاس د.50.
وتغلب الفيصلي على الرمثا بثلاثة أهداف نظيفة، جاءت عن طريق رونالد وانجا د.33، وعارف الحاج د. 90+5، وبكر كلبونة د.90+10.
وتعادل الجليل مع ضيفه الوحدات دون أهداف.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 37 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 30، يليه الوحدات 28، ثم الرمثا 19، شباب العقبة 18، شباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، السلط والجليل 10، الأهلي وسحاب 9.
--(بترا)
خ خ/اص / س س
04/03/2024 10:18:36
MENAFN04032024000117011021ID1107930274
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