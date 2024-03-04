النفط يصعد بعد تمديد أوبك بلس لتخفيضات الإنتاج

النفط يصعد بعد تمديد أوبك بلس لتخفيضات الإنتاج
التاريخ
3/4/2024 4:31:33 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة أوبك
بلس على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من العام الحالي، ما يتماشى إلى حد بعيد مع توقعات السوق.
ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 83.83 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 80.17 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
04/03/2024 09:40:32
MENAFN04032024000117011021ID1107930273
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