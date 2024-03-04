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النفط يصعد بعد تمديد أوبك بلس لتخفيضات الإنتاج

3/4/2024 4:31:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة أوبك
بلس على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من العام الحالي، ما يتماشى إلى حد بعيد مع توقعات السوق.
ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 83.83 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 80.17 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
04/03/2024 09:40:32

MENAFN04032024000117011021ID1107930273

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