إصابات خلال تفجير الاحتلال لمنزل في مدينة نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 4 آذار (بترا) - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، منزلا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت إحدى العمارات في حي المخفية وأجبرت سكانها على الخروج إلى العراء، تمهيدا لهدم شقة الشهيد معاذ المصري.

وأخلت قوات الاحتلال عددا كبيرا من الشقق والمنازل في المنطقة القريبة وزرعت المتفجرات في منزل المصري، قبل أن تفجره، كما تم إجبار نحو 10عائلات بينهم مسنة تعاني من المرض على إخلاء المنازل.

وأوضحت الجمعية أن نحو 15 مواطنا أصيبوا بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم في المدينة.

يذكر أن المصري، استشهد في الرابع من شهر أيار العام الماضي، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة من نابلس.

-- (بترا )

م . ف / أ م / س س

04/03/2024 09:36:02