إصابات خلال تفجير الاحتلال لمنزل في مدينة نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 4 آذار (بترا) - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، منزلا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت إحدى العمارات في حي المخفية وأجبرت سكانها على الخروج إلى العراء، تمهيدا لهدم شقة الشهيد معاذ المصري.
وأخلت قوات الاحتلال عددا كبيرا من الشقق والمنازل في المنطقة القريبة وزرعت المتفجرات في منزل المصري، قبل أن تفجره، كما تم إجبار نحو 10عائلات بينهم مسنة تعاني من المرض على إخلاء المنازل.
وأوضحت الجمعية أن نحو 15 مواطنا أصيبوا بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم في المدينة.
يذكر أن المصري، استشهد في الرابع من شهر أيار العام الماضي، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة من نابلس.
-- (بترا )
م . ف / أ م / س س
04/03/2024 09:36:02
MENAFN04032024000117011021ID1107930272
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