شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 آذار (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جَنُوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال ونساء وإصابة عدد آخر، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل يعود لعائلة ماضي في خربة العدس شمال رفح جَنُوب قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلَا لعائلة رضوان في منطقة الترنس في مخيم جباليا شمال غزة.

كما استشهد الليلة الماضية، عدد آخر من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلَا وَسْط القطاع المحاصر.

وأفادت المصادر باستشهاد 12 فلسطينيَا على الأقل وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلَا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وَسْط القطاع.

كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط منطقتي الشيخ زايد وتل الزعتر، شمال القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 30410 شهداء و71700 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأفادت صحة غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيدَا و 177 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية،مؤكدة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم آلإسعاف والدفاع المدني اليهم.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمسِ الأحد، ارتفاع عدد الأطفال الذين لقوا مصرعهم بسبب سوء التغذية والجفاف بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة إلى 15 طفلا.

وتعاني مناطق قطاع غزة من حالة مأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق.

--(بترا)

رصد/أغ / ا ص /س س

04/03/2024 09:26:21