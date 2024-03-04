شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 آذار (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جَنُوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال ونساء وإصابة عدد آخر، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل يعود لعائلة ماضي في خربة العدس شمال رفح جَنُوب قطاع غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال منزلَا لعائلة رضوان في منطقة الترنس في مخيم جباليا شمال غزة.
كما استشهد الليلة الماضية، عدد آخر من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلَا وَسْط القطاع المحاصر.
وأفادت المصادر باستشهاد 12 فلسطينيَا على الأقل وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلَا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وَسْط القطاع.
كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط منطقتي الشيخ زايد وتل الزعتر، شمال القطاع.
وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 30410 شهداء و71700 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وأفادت صحة غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيدَا و 177 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية،مؤكدة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم آلإسعاف والدفاع المدني اليهم.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمسِ الأحد، ارتفاع عدد الأطفال الذين لقوا مصرعهم بسبب سوء التغذية والجفاف بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة إلى 15 طفلا.
وتعاني مناطق قطاع غزة من حالة مأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق.
--(بترا)
رصد/أغ / ا ص /س س
04/03/2024 09:26:21
MENAFN04032024000117011021ID1107930271
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