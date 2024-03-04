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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

3/4/2024 4:31:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 4 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،صباح اليوم الاثنين عن استشهاد الطفل مصطفى أبو شلبك (16 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم الأمعري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية،في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعات الصباح الأولى مخيم الأمعري، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب الشبان الفلسطينيين، ما أدى لإصابة الطفل أبو شلبك بالرقبة والصدر وهو من مخيم قلنديا، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله،حيث أعلن الأطباء لاحقا عن استشهاده.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
04/03/2024 09:25:01

MENAFN04032024000117011021ID1107930270

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