استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 4 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،صباح اليوم الاثنين عن استشهاد الطفل مصطفى أبو شلبك (16 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم الأمعري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية،في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعات الصباح الأولى مخيم الأمعري، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب الشبان الفلسطينيين، ما أدى لإصابة الطفل أبو شلبك بالرقبة والصدر وهو من مخيم قلنديا، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله،حيث أعلن الأطباء لاحقا عن استشهاده.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
04/03/2024 09:25:01
MENAFN04032024000117011021ID1107930270
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