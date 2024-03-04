Monday, 04 March 2024 01:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأونروا: إسرائيل تسيء معاملة المئات من سكان غزة الذين أسرتهم خلال الحرب

3/4/2024 4:31:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 4 آذار (بترا)- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ان القوات الإسرائيلية أساءت معاملة مئات الفلسطينيين المحتجزين في غزة ونقلتهم إلى إسرائيل للاستجواب.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن تقرير الوكالة غير المنشور ، فان بعض المعتقلين تعرضوا "للضرب، والتجريد من الملابس، والسرقة، وعصب الأعين، والاعتداء الجنسي، وحرمانهم من الاتصال بالمحامين والأطباء، لأكثر من شهر في كثير من الأحيان".
وجاء في التقرير ان إسرائيل تستخدم الإساءة "لانتزاع معلومات أو اعترافات، للترهيب والإذلال والمعاقبة".
-- (بترا)
م د/اص / س س
04/03/2024 08:52:56

MENAFN04032024000117011021ID1107930269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث