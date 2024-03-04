حفل تكريمي للمؤسسات الإعلامية والشعراء والكتاب والأدباء في المكتبة الوطنية



وبهذه المناسبة أعرب د. العياصرة في كلمته بالحفل عن خالص الشكر والتقدير للمكرّمين على جهودهم الطيبة وإسهاماتهم البارزة في إنجاح عمل المكتبة وتمكينه من أداء رسالتها تجاه المجتمع الأردني وتحقيق أهدافها.



وأكد العياصرة أن جهود الإعلاميين والصحافيين والكتاب والأدباء والشعراء ، كان لها أثرها الطيب والملموس في تعزيز تواصل المعهد مع المجتمع، وتمكينها من أداء دورها ورسالتها في تعزيز الوعي وحفظ الموروث الثقافي والتاريخي.



وأضاف، أن هذا التكريم عرفاناً من المكتبة بالدور الإعلامي في التوعية المجتمعية شعراء وأدباء وكتاب وإعلاميين خاصة ممن ساهموا عبر صفحاتهم ومؤسساتهم الإعلامية بأدائهم المتميز للنهوض بالمكتبة والوصول بها إلى أعلى مستويات الريادة



وأشار أن وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة الرسمية حظيت برعاية واهتمام ملكي بربط إنجازاتها ومهامها بمسارات التحديث الثلاث السياسية والإقتصادية والإدارية ليبقى الوطن دائماً في المقدمة.



وفي كلمة ألقاها الدكتور محمد المعايعة عن الكتاب قال أن هناك مواقف إبداعية تُفجر طاقات لدى الإنسان ليتحدث بشهيه زائدة عن الإبداعات الثقافية ، والإنجازات الحضارية ، ومراكز الإشعاع للفكر والتفكير السياسي والثقافي والحضاري

للقادة العظام من المسؤولين الذين وضعوا حب الوطن والمسؤولية في قلوبهم وعيونهم، وحملوا الثقيلة وقدموا الجزيلة للمشهد الثقافي لنشر الوعي الثقافي والحضاري للارتقاء بالمجتمعات لتكون محصنه من أي اختراقات فكرية لا تتناسب مع ثقافتنا وثوابتنا الدينية والأخلاقية والسلوكية، والمحافظة على الإرث الثقافي والحضاري الممتد في زوايا الوطن.



وبين أنها رؤية ورسالة عطوفة الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة الذي ترجمها من خلال العمل والأبدع والأنجاز وأحسن الأداء المؤسسي في عمل المكتبة الوطنية، فجعلها واحة ثقافية تنويرية وحضارية يشار إليها بالقلم الذهبي لجمالها وقوة جاذبيتها وتأثيرها الإنساني، فأزهر نبته وأينع واضاف جمالاً وضياء بعين الناقد البصير والقارئ الحصيف لكل ما ينفع ويطور أداء عمل المكتبة الوطنية لتكون شاهد على أحدى منجزات الوطن في مؤيته الأولى والثانية كمعلم حضاري أردني وبصناعة أردنية...تجلت في المسيرة الذهبية.



وألقى الشعراء المكرمين عدد من قصائدهم التي كتبوها بالصرح الثقافي

واشتمل الحفل على عرض فيديو قصير عن انجازات المكتبة منذ عام 2018 حتى عام 2023.



وفي الختام قام د. العياصرة بتسليم ممثلي الجهات الإعلامية والشعراء والكتاب والأدباء والدروع التذكارية والتكريمية المقدمة من الدائرة تعبيراً عن جهودهم في دعم المكتبة.