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احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المكتبة الوطنية

3/4/2024 4:29:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ومندوباً عن مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة رعى المدير الإداري والمالي في المكتبة إسماعيل النعيمات اليوم الأحد 3/3/2024 الاحتفالية التي نظمتها لجنتي المسؤولية المجتمعية واللجنة الاجتماعية في المكتبة بعنوان "انت قدها وبتقدري " بالتعاون مع مستودعي أدوية الراقي والإيمان للأجهزة الطبية.


رحب النعيمات بالحضور قائلاً يطيب لي أن أشارككم اليوم بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة العالمي والذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام ، ووجه التهاني لكل نساء العالم لعطائهن اللامتناهي واللا مشروط في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيادية.


وأشار إن المكتبة الوطنية باعتبارها ذاكرة الوطن وحاضنة تاريخه، تشارك العالم بيوم المرأة العالمي من باب واجبها واحترامها وتقديرها لإنجازات المرأة على جميع الأصعدة، وقد خصصت المكتبة الوطنية نشاطات منهجية وغير منهجية تتعلق بالمرأة على مر السنوات السابقة.


وبين أن المرأة قد تبوأت في الأردن أعلى المناصب القيادية، وساهمت في جميع الأنشطة والفعاليات، وتواجدت في جميع الساحات والميادين، وشاركت في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في بناء وطن زاهر ومجتمع، متخطية كل الحواجز والعقبات التي كانت تواجهها في الماضي لتحمل رسالة مجد وفخر للعالم كله بما حققته من انجازات متواصلة في جميع مناحي الحياة.


وتضمنت الاحتفالية فحص طبي مجاني للضغط والسكري وعرض لبعض المنتوجات الطبية مقدمة من مستودعي أدوية الراقي والإيمان الطبي.
وفي الختام قام د. العياصرة بتسليم الدروع التكريمية لممثلي مستودعي الراقي والإيمان.

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