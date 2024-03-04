المسلسلات المصرية في رمضان.. تجارب مثيرة ومواضيع متنوعة- فيديو

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، حيث تستعد المسلسلات المصرية لبدء ماراثونها في حصد أعلى نسب مشاهدة.



وتتميز المسلسلات ذات الـ15 و30 حلقة بأنها نقلة نوعية في عالم الدراما التلفزيونية المصرية. ويظهر جليا تفضيل صناع الدراما للتجديد من خلال إنتاج مسلسلات قصيرة، وهو اتجاه يلبي تطلعات المشاهدين إلى تجارب مشوقة ومكثفة.



وفي موسم رمضان 2024، يتنوع العرض بشكل كبير بين الدراما، الكوميديا، والتاريخية، مما يوفر خيارات واسعة للجمهور. وتركز العديد من المسلسلات على الجوانب الاجتماعية، حيث يسلط الضوء على قضايا حديثة ومثيرة، مما يعكس التزام الدراما المصرية بتقديم إنتاجات تعكس واقع المشاهدين.



وتتعامل بعض الأعمال مع القضايا الاجتماعية والحياتية اليومية على مستوى شخصي وعاطفي، ما يضفي طابعًا إنسانيًا على القصص. ورغم تنوع المسلسلات، يتوقع أن تلامس قصصها الجمهور بشكل ملهم ومثير.



ورصدت " الغد " أبرز المسلسلات المصرية التي ستعرض في رمضان والتي من المتوقع أن تشد انتباههم بقصصها المثيرة والمتنوعة. والتي من أبرزها:



عتبات البهجة



تدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعي تشويقي، حول رجل سبعينى يعيش مع ابنه وزوجته وحفيديه حلا وعمر.



ويجسد الفنان يحيى الفخراني دور وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي يورطه أحفاده ويدخلونه في مواقع السوشيال ميديا ويصبح إنفلونسرا مشهورا. يشارك في المسلسل كل من: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، ومجموعة من النجوم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.



الحشاشين



مسلسل (تاريخي) تقع أحداثه في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.



وهو من بطولة: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.



إمبراطورية م



مسلسل اجتماعي يتناول قضية رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب عليه اتخاذ قرار صعب بين الانسانية التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين يتحمل مسؤولية تربيتهم بمفرده بعد وفاة زوجته.





من بطولة: خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، وآخرين، ومن إخراج محمد سلامة.



نعمة الافوكادو



تدور الاحداث حول شخصية محامية ذكية تتوقع نجاح القضية وخسارتها فور الاطلاع عليها، ولكنها تتعرض لخيانة من زوجها الذي يجسد دوره أحمد زهر، حيث يسرق أموالها ويحاول قتلها بعدما واجهته بالخيانة، ويقرر طعنها ويدفنها وهي حية، ثم تظهر مرة أخرى وتعود للانتقام منه، ومن المقرر أن يشهد العمل احداثا تشويقية.



من بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، وآخرين، ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.



بيت الرفاعي



تتمحور الأحداث حول دكتور يجد نفسه متورطًا في صراعات عديدة مع محيطه، حيث تقدم الأحداث في إطار من التشويق والحركة.

وتتصاعد أحداث المسلسل من خلال بيت الرفاعي، التي يتحكم فيها الكبير محمود الرفاعي، وهو واحد من أثرياء المنطقة، المعروف عنه مساعدة كل من حوله وإنفاق أمواله في الخير، أما من الباطن تعمل العائلة في مجال تجارة الآثار.



"بيت الرفاعي" من تأليف المخرج بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، عايدة رياض، ميرنا جميل، رحاب الجمل، ملك قورة، إيناس كامل، صفاء الطوخي وحمدي هيكل.



العتاولة



تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين أحمد السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة فستكون حبيبته.



ويشارك في بطولته: زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الاتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.



صدفة



المسلسل من نوعية الدراما الاجتماعية الكوميدية، حيث يقدم قصة مشوقة حول الشخصية الرئيسية "صدفة"، مدرسة التاريخ، التي تتورط في مجريات الحياة بشكل غير متوقع بفضل سلسلة من الصدف.

العمل يسلط الضوء على قضايا المراهقين والطلاب في المدارس الثانوية، مع تركيز على المشاكل الاجتماعية التي يواجهونها.

ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة": خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.



بدون سابق إنذار



يقدم قصة مؤثرة حول آسر ياسين الذي يجسد دور مهندس يواجه مرضا نادرا في الدم يصيب ابنه الصغير. يأخذ المشاهدين في رحلة مثيرة، حيث تتغير حياة العائلة بشكل مفاجئ ويتطلب من الشخصية الرئيسية مواجهة التحديات.



المسلسل من إخراج هاني خليفة، ويشارك في بطولته: آسر ياسين وأحمد خالد صالح وعائشة بن أحمد ونهال عنبر.



لانش بوكس



ويدور مسلسل "لانش بوكس" حول 3 سيدات، شقيقتان وصديقتهما، تضطرهن الظروف للتورط في سرقة، مع اعتقادهن بأن الأمور ستتحسن، لكن المفاجأت السيئة تتوالى.



يشارك فيه كل من: جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، عمرو رمزي، هشام إسماعيل، وهو من إخراج هشام الرشيدي.



المداح ج4: أسطورة العودة



تدور أحداث المسلسل حول صابر المداح، الذي يتعرض لحاډث مأساوي يفقده زوجته ويصبح وحيدًا في الدنيا. يسافر صابر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وهناك يلتقي بالشيخ عبد الرحمن، الذي يساعده على التغلب على محنته. يعود صابر إلى مصر ويقرر مواصلة طريقه في الدعوة إلى الله ومساعدة الناس.



المسلسل بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، أحمد بدير، سهر الصايغ، خالد النبوي، وآخرين. وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.



ألف ليلة وليلة: جودر



مسلسل "ألف ليلة وليلة: جودر" يقدم قصة تاريخية فانتازية حول شخصية جودر، ابن التاجر عمر، والتحديات التي يواجهها بسبب التوزيع العادل للميراث.

العمل يجسده ياسر جلال ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم: نور اللبنانية وياسمين رئيس.



المعلم



تتناول قصة "المعلم" حياة حامد، تاجر السمك، الذي يعيش حياة هادئة وبسيطة مع عائلته. يجد نفسه متورطًا في صراعات مع التجار الكبار.



العمل من بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، وهاجر أحمد، ومن تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.



صيد العقارب



يقدم المسلسل قصة امرأة تعرضت للظلم من بعض الأشخاص في عملها المستقل، لتتحول إلى شخصية أخرى وتقدم دورها الفنانة غادة عبد الرازق، بطلة المسلسل، تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، فيما يقدم الفنان أحمد ماهر شخصية أساسية ضمن أحداث العمل، حيث سيكون والد الفنانة غادة عبد الرازق ولديه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.



العمل من إخراج أحمد حسن، بطولة: رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد واخرين.



حق عرب



تبدأ الأحداث في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائماً بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائماً، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، وعزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه عندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ مليء بالأحداث.



"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل، وبطولة النجوم: أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر.



صلة رحم



تدور أحداث مسلسل "صلة رحم" في قالب اجتماعي مشوق، ويجسد النجم إياد نصار خلال الأحداث شخصية حسام ويعمل طبيب تخدير، وهو متزوج من يسرا اللوزي التي تدعى ليلى، ويناقش العمل قضية تأجير الأرحام.

والعمل من بطولة إياد نصار، ويسرا اللوزي، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، سلوى محمد على، محمد دسوقي، صفاء جلال، تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي.



مليحة



يُجسّد مسلسل "مليحة" قصة عائلة من أصل فلسطيني تعيش في مدينة السلوم غرب مصر، وتضطر للعودة إلى قطاع غزة مروراً بمصر بعد أحداث ليبيا.

المسلسل من بطولة ميرفت أمين، دياب، الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.



كامل العدد2





يتناول مسلسل "كامل العدد 2" في قالب كوميدي رومانسي الصراع بين رجل وامرأة بينهما رباط الزواج.

المسلسل من بطولة: دينا الشربيني وشريف سلام، ومن تأليف رنا أبوالريش وإخراج خالد الحلفاوي.



غالية بـ100 راجل



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت، بطولة الفنانة سمية الخشاب.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانبها عدد من الفنانين منهم: محمودعبد المغني وهالة فاخر وسما إبراهيم ومحمد رضوان ونانسي صلاح وأحمد عزمي.



سمية الخشاب خلال احداث المسلسل تجسد دور غالية سائقة ميكروباص في الموقف، إذ تحدث مشاجرة بين فريقين، أحدهما على رأسه الفنان محمود عبدالمغني، والآخر بقيادة محمد عبدالعظيم، وتتعرض غالية خلال البرومو للسجن، لأنها تشارك في أعمال غير مشروعة مثل تجارة الآثار والسلاح.



محارب



تدور أحداث مسلسل محارب، في إطار أكشن اجتماعي وهو يناقش العديد من القضايا، ويجسد حسن الرداد "عزيز" خلال الأحداث شخصية طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ليعمل كميكانيكي وسائقًا في أوقات فراغه، وخلال أحداث المسلسل تتغير حياة هذا الشاب تمامًا، وذلك بعد وفاة والده إذ إن بعد وفاة والده يضطر إلى العمل من أجل إعالة أسرته ليكتشف بعد ذلك سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.



المسلسل بطولة: حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعي ونرمين الفقي ومنة فضالي وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثي، وإخراج شيرين عادل.



اشغال شقة



مسلسل اجتماعي، تنطلق أحداثه داخل منزل أسرة مصرية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات، ما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبا فى مصلحة الطب الشرعي وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم في أجواء كوميدية ومغامرات عائلية.



"أشغال شقة" من بطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.



سر إلهي



وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.



مسلسل سر إلهي من بطولة: روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي، إخراج رؤوف عبدالعزيز.



فراولة



تدور احداث المسلسل حول فراولة والتي كانت من أسرة فقيرة، ويعمل والدها الفنان حجاج عبد العظيم حارس عقار، وتعمل فراولة مندوبة مبيعات وتعمل على بيع اكسسوارات وبلورات تجلب الطاقة الإيجابية حتى تتغير حياتها وتنتقل إلى حياة الأغنياء ثم تعمل في إحدى الشركات العالمية عبر طرق العلاج التحفيزي، ويناقش العمل العديد من قضايا المجتمع بأسلوب كوميدي.



"فراولة" من بطولة: نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، إيمان السيد، تقى حسام، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.



قلع الحجر



تقع الأحداث في إطار درامي اجتماعي تشويقي، ويتم تقديمه باللهجة الصعيدية، ومستوحى من أحداث حقيقية، تدور أحداثه في منطقتي "النوبة" و"قمولة" في صعيد مصر، ويركز المسلسل على حقوق المرأة.



مسلسل "قلع الحجر" بطولة: رياض الخولي، سوسن بدر، منى عبد الغني، رانيا فريد شوقي، عمر محمد رياض، إخراج حسني صالح.



أعلى نسبة مشاهدة



يعد هذا المسلسل البطولة الأولى للفنانة سلمى أبو ضيف، تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، حول مخاطر السوشيال ميديا التي قد يتعرض لديها البعض. وتدور أحداث المسلسل حول فتاة بسيطة تُدعى "شيماء".

تعيش هي وشقيقتها حياة صعبة مليئة بالفقر، مما يدفعهما للبحث عن ملاذ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجد شغفها في موقع "تيك توك"، حيث تبدأ رحلة مليئة بالمغامرات والأحداث المثيرة التي تُغير مجرى حياتها.



ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم: سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.



وبقينا اتنين



تتناول أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" صدمة ما بعد الطلاق مستكشفا عواقب الانفصال على شركاء الحياة ومراحلهم النفسية من خلال تجاربهم ومواقفهم المتنوعة.



يتميز العمل بأسلوبه الفريد في دمج الدراما الاجتماعية مع العناصر الكوميدية مما يجسد بشكل ممتع ومثير الصراعات الشخصية والعلاقات الإنسانية في سياق الانفصال وما يتبعه من تأثيرات نفسية.



المسلسل بطولة كل من: شريف منير ورانيا يوسف وميمي جمال وعمرو وهبة وتامر فرج ومروة عبد المنعم وياسر الطوبجى وطارق عبد العزيز ونانسي هلال وعزت زين وإخراج طارق رفعت.



لحظة غضب



يقدم مسلسل "لحظة غضب" قصة اجتماعية مثيرة تدور حول صراعات نفسية واجتماعية تواجهها "نيرة" التي تجسد دورها ناردين فرج.



وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب، حول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.



يشارك في بطولة المسلسل كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، وعدد آخر من النجوم، وإخراج عبد العزيز النجار.



كوبرا



تقع الأحداث في حارة شعبية من بطولة محمد إمام، حيث يؤدي دور صاحب ورشة لإصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.



المسلسل من بطولة: محمد إمام، أحمد فتحي، محمد ثروت، أوس أوس، مجدي كامل، محمود عبدالمغني، هشام إسماعيل، منة فضالي، علاء مرسي، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، معتز هشام، وكزبرة، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.



شمال إجباري



مسلسل يقع في سباعيات منفصلة متصلة، في إطار اجتماعي تشويقي، عن شخص بعد ما كان يعيش حياة طبيعية تضطره الظروف أن يسلك الطريق الخاطئ.



المسلسل من بطولة: محمد لطفي وراندا البحيري وصلاح عبد الله وعماد رشاد ولبنى وأخرين، تأليف خالد الغيطاني، وإخراج محمد خضري.



السجل الأسود



تدور قصة مسلسل السجل الاسود حول موضوع السحر والشر المطلق الذي طغى على معظم أدوار الفنانين الذين شاركوا في إنتاج هذا العمل. حيث ستؤدي الفنانة مي سليم دور فتاة بداخلها الخير والشر بشكل مختلف وتمر الفتاة بأوقات صعبة ومشكلات تسعى لإيجاد حلول لها. وذلك ضمن إطار درامي اجتماعي مشوق.

ويشارك في بطولة المسلسل: خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، أحمد عبد الله محمود، وتأليف ياسر بدوي وإخراج جميل جميل المغازي.



جريمة منتصف الليل



تدور أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما تنكشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.



المسلسل بطولة: رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، ويشارك من جيل الفنانين الشباب ميار الغيطي وإلهام عبدالبديع، وإخراج عصام شعبان.



تل الراهب



مسلسل مليء بالألغاز والصعوبات التي تواجه أبطالنا. فالقصة مقسومة لثلاثة أجزاء تأخذ الشخصيات من مغامرة لأخرى.



في البداية يبحث الأبطال عن كنزٍ مدفون ويسرقونه، لكنهم استهزأوا برواية "الكنز المرصود" المحمي من النهب، وكانت كلمة "حرز" أو "تعويذة" بالنسبة لهم لا تعني سوى نكتة مضحكة.

لكن ما كان يقلقهم هو جريمة قتل ارتكبوها بحق شخصٍ اكتشف مخططهم، واستطاعوا التخلص من كل إثباتٍ يدينهم.



المسلسل من بطولة: محمد رياض، وأيتن عامر، وطارق عبد العزيز، ومحمد عز، وهبة عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

























