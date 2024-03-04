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طرق بسيطة لخفض استهلاك الأطعمة الجاهزة المضرة بالصحة

3/4/2024 4:29:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف خبراء في التغذية والصحة عن بعض الطرق البسيطة للتخفيف من استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة التي ترتبط بـ 32 مشكلة صحية بما في ذلك السرطان والسكري واضطرابات الصحة العقلية.
بعض هذه الطرق:

تحقق من الملصقات
ينصح الخبراء بضرورة قراءة القائمة الطويلة من المكونات الموجودة على ملصقات الوجبات الخفيفة والأطعمة الجاهزة المفضلة لديك (UPF).

وتحتوي أطعمة UPF على مكونات لن تجدها في مطبخك، مثل الملونات والمحليات والمواد الحافظة. كما تحوي كميات كبيرة من الدهون والملح والسكر.

ويحذر الدكتور دوان ميلور، اختصاصي التغذية في جامعة أستون في برمنغهام، من أن العديد من الأطعمة المصنعة تحتوي أيضا على مستويات منخفضة من الألياف.

ويقول: "إبدأ بالمعلومات الغذائية ثم ابحث عن الدهون المضافة والملح والسكر قبل حتى التفكير في المواد المضافة".

الطبخ من الصفر
يعد إعداد وجبات الطعام الخاصة بك باستخدام المكونات الموجودة في مطبخك أحد أفضل الطرق لتجنب المواد المضافة والأطعمة الغنية بالملح والسكر.

ويؤكد ميلور أن استخدام صلصة الطبخ أو مكعب المرق، الذي قد تتم معالجته، لا يدعو للقلق إذا كنت تتناول المزيد من الخضروات الطازجة أو المجمدة في وجبة مطبوخة في المنزل.

تناول وجبات خفيفة صحية
 يقترح الخبراء استبدال المشروبات الغازية بشاي الأعشاب، واختيار رقائق الخضار والمكسرات والبذور بدلا من رقائق البطاطس.

وقال البروفيسور غونتر كونلي، عالم الغذاء والتغذية في جامعة ريدينغ: "إن الحد من تناول المشروبات الغازية ربما يكون الأكثر منطقية عموما".

تخطيط الوجبات
يساعد التخطيط لموعد تناول الوجبات ونوعيتها على تجنب استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة. ويمكن إعداد وجبة غداء العمل، على سبيل المثال، باستخدام مكونات بسيطة من السوبر ماركت، مثل الدجاج المطبوخ والبقول المعلبة والسلطة مع زيت الزيتون وعصير الليمون.

اختر الحبوب الكاملة
يمكن إنتاج المواد الغذائية الأساسية في السوبر ماركت، مثل حبوب الإفطار والخبز المعبأ مسبقا بكميات كبيرة واعتبارها فائقة المعالجة، لأنها تحتوي غالبا على مكونات إضافية مثل المستحلبات والنكهات الاصطناعية والمحليات، بدلا من الدقيق والملح والخميرة والماء فقط.

لكن الخبراء قالوا إن اختيار خبز الحبوب الكاملة أو العجين المخمر بدلا من "الخبز المعبأ المنتج بكميات كبيرة" يعد طريقة جيدة للالتزام بالمخبوزات الأقل معالجة. ديلي ميل

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