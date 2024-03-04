خبراء: عدم نجاعة الإجراءات الحكومية وراء تنامي مخالفات الضجيج

MENAFN - Alghad Newspaper) فرح عطيات

البيئة تؤكد أن ارتفاع المخالفات يعد امراً طبيعا وظاهرة إيجابية





عمان - تتنامى ظاهرة التلوث الضوضائي (الضجيج) الصادرة عن باعة متجولين عبر الأعوام الماضية، إذ قفزت معدلات المخالفات التي سجلتها الإدارة الملكية لحماية البيئة بين العامين 2015 والعام الماضي، وقد بلغت في 2015 نحو 340 مخالفة، بينما سجلت الإدارة الملكية العام الماضي 2190 مخالفة، وفق الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.

وهذه الأرقام، بحسب خبراء في الأبنية والبيئة "تدق ناقوس الخطر"، بشأن تزايد حدة وتيرة هذه الظاهرة، بل وتطرح تساؤلات حول "مدى نجاعة الاجراءات الحكومية بالتعامل معها".

وبرغم وجود 5 تشريعات تخالف الأفعال التي تسبب تلوثاً ضوضائياً في المملكة، وهي: تعليمات الحد والوقاية من الضجيج، وصالات الأفراح، وتنظيم عمل المؤسسات وشركات الألعاب النارية، وقانونا حماية البيئة، والسير، لكن أرقام المخالفات مستمرة بالارتفاع.

وتعد هذه الزيادة وفق تصريحات وزارة البيئة لـ"الغد" "أمراً طبيعياً، بل وظاهرة إيجابية بعد أن حصلت الإدارة الملكية على 40 جهازاً لقياس معدلات الضجيج الصادرة عن باعة متجولين".

وتجمل المستشارة في البناء الأخضر د. ميسون خريسات أشكال التلوث الضوضائي بـ"تعالي أصوات الباعة المتجولين، والتي تصدر عن مركبات كإطلاق الزوامير، وارتفاع لأصوات المسجلات"..

وتمنع المادة (5) من تعليمات الحد والوقاية من الضجيج "إطلاق الزوامير أو الأجراس، أو أي جهاز منبه، باستثناء الحالات الطارئة، أو التي يسمح بها القانون، فضلا عن تشغيل أجهزة الراديو والتلفزيون، أو أي أجهزة مشابهة قد تزعج المواطنين".

كما أن "هنالك أصواتا ناجمة عن احتفالات، يقيمها أفراد بمنازلهم، وفي مناسبات محددة كالنجاح في الثانوية العامة (التوجيهي)، أو التخرج في الجامعة وغيرها، ما ينعكس تأثيره السلبي بصورة خاصة على كبار السن والأطفال"، وفقها.

كذلك تمنع هذه المادة "استخدام مكبرات الصوت في حفلات الأعراس المقامة في المناطق المفتوحة، والقيام بأعمال الإنشاءات التي تستخدم معدات مسببة للإزعاج كالخلاطات والرجاجات، وما شابهها بين الساعة الـ8 مساء والـ6 صباحاً، باستثناء تلك التي يوافق عليها الوزير".

ولفتت خريسات لـ"الغد"، الى أن "تأثيرات التلوث الضوضائي تطال الصحة النفسية كتزايد معدلات القلق والتوتر".

وللتخفيف من حدة الضجيج، وضعت خريسات حلولا، بينها ما يتعلق بـ"تصميم المباني كمراعاة ما يسمى بالأصوات التي تنتج عن الفراغات في المنشآت، والتي يسيطر عليها بوضع مواد قابلة لامتصاص كل صوت يأتي من الخارج".

كما أن "توفر الأقمشة في الأثاث، والسجاد، وتركيب انعكاسات صوتية على الأسقف الداخلية للمنزل، تساعد بالتخفيف من الضجيج، مع السعي لإحكام الغلاف الداخلي للمبنى"، وفقها، ممثلة بذلك على "عملية التغليف باختيار نوع من نوافذ المنزل، التي تتميز بعزل الأصوات".

وبرغم محاولات الجهات المعنية للتعامل مع ضجيج الباعة المتجولين، ومن بينها تخصيص نغمات لسيارات بيع الغاز، لكنها برأي خريسات "تحتاج لإعادة دراسة لما لها من تأثيرات نفسية، أصبحت مضاعفة في الاعوام الاخيرة". مبينة أن "قياس الأصوات يجري بعدة طرق، منها: معدلات الارتفاع والحدة والتكرار والسرعة، والذبذبات الناتجة عنها، وكيف تؤثر على سمع الأفراد".

كما أن "أصوات الآليات الثقيلة المستخدمة في الإنشاءات والعقارات، من بين المشكلات الكبرى بشأن توسع ظاهرة الضجيج، والتي ما تزال غير مسيطر عليها للآن من الجهات المعنية"، وفقها.

وتقول المادة (10) من قانون حماية البيئة على المنشآت إنه "عند استخدام الآلات أو محركات، أو مركبات، أو أي مصدر آخر تجاوز الحدود المسموح بها للضجيج، والاهتزاز المحددة في المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية"، وفي حال مخالفتها، فإن المادة (26/ أ) تقضي بـ"معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف الغرامات إذا كان الفاعل منشأة".

بيد أن الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة د. أحمد عبيدات، شدد على أن "الوزارة تُعنى بالضجيج الصادر عن المنشآت التنموية بأشكالها كافة، فهنالك فرق منتشرة بمختلف المحافظات، ترصد مخالفات التلوث الضوضائي".

وبين أن "الإجراءات القانونية تتخذ بحق المخالفين من المنشآت، مع الطلب منها بتصويب أوضاعها، وفي حال عدم قيامها بذلك، تطبق عليها العقوبات كما ينص القانون"، لافتا أن "الإدارة الملكية زودت بـ40 جهازاً لرصد التجاوزات بمعدلات الضجيج عن النسب المتعارف عليها من الباعة المتجولين".

وأشار الى أن "الزيادة جاءت نتيجة وجود أجهزة لقياس معدلات الضجيج التي زودت بها الإدارة منذ عامين ونصف تقريباً، ما يعد أمرا طبيعيا، وظاهرة إيجابية، بأن هنالك مخالفات تحرر بحق المخالفين".

وبرأي الأستاذ في قسم هندسة العمارة في الجامعة الأردنية د. سامر أبو غزالة، فإن "التلوث الضوضائي الصادر عن المنشآت، ناجم عن تقسيمات الأراضي المقر من أمانة عمان الكبرى، والبلديات، وهو يمنح الحق بترخيص المدارس وصالات الأفراح بين المباني السكنية". وذلك الأمر، من وجهة نظره "يتطلب من الجهات المعنية تطبيق ما ورد في بنود التشريعات التي تمنع إقامة أي منشآت تتسبب بأي نوع من الضجيج بين المباني السكنية، وصولاً للحد من التلوث الضوضائي".

وأشار الى أن "الضجيج الصادر عن المركبات، يعود سببه أولا لعدم وجود منظومة للنقل العام يتاح استخدامها من الأفراد، مما يزيد من معدلات إطلاق الزوامير نتيجة الازمات، التي تشهدها شوارع المملكة في أوقات الذروات".

وبين أبو غزالة أن "خفض معدلات التلوث الضوضائي الناجم عن الباعة المتجولين، لا يكون إلا بوجود تطبيقات فعالة لطلب أسطوانات الغاز كمثال، مع تخصيص أماكن مخصصة من أمانة عمان لمن يبيعون الخضراوات، وغيرها". إذ لا يرى بـ"تطبيق كودات البناء الخاصة بالعزل الصوتي حلاً كافياً للتعامل مع الضجيج، دون اتخاذ إجراءات مشددة للحد منها".

منظمة الصحة العالمية، وفي عدة دراسات لها، أكدت وجود علاقة بين التعرض المستمر المزمن للضوضاء (بقوة 70 ديسيبل أو أكثر)، والإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذبحة الصدرية وفق دراسات أخرى حديثة.

وأشارت إلى ان الهرمونات إذا استمرت بإفرازاتها لاستمرار الضوضاء، تؤدي للإحساس بالقلق والتوتّر والتقلبات المزاجية والاضطرابات العصبية والصداع وعدم القدرة على التركيز، واضطرابات النوم والانفعالات الزائدة وغير المبررة والاكتئاب على المدى البعيد، بل وفقدان الذاكرة.