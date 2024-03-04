المستقلة للانتخاب تنظم المرحلة الأولى من مسابقة المحاكم الصورية في جامعات الشمال



وأكد عضو مجلس المفوضين عمار الحسيني أهمية عقد هذه المسابقة، والتي تأتي في إطار عقد مسابقات المحاكم الصورية الانتخابية للعام الجامعي 2023/ 2024، وفي ضوء عقد الجلسات التدريبية مع الجامعات المشاركة في المسابقة، والتي يبلغ عددها ( 19) جامعة أردنية رسمية وخاصة، في إقليم الشمال والوسط والجنوب، كما أنها تعتبر وسيلة من وسائل نشر التوعية بقوانين الانتخاب والأحزاب السياسية وتعريف الطلبة بالطعون الانتخابية، من خلال المرافعات أمام هيئة قضائية شكلت لهذه الغاية، ورفع روح المنافسة واحترام الخصوم واكتساب المهارات والخبرات الضرورية للحياة العملية.



وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين.



















