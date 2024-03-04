الأونروا: إسرائيل تسيء معاملة المئات من الذين أسرتهم خلال الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ان القوات الإسرائيلية أساءت معاملة مئات الفلسطينيين المحتجزين في غزة ونقلتهم إلى إسرائيل للاستجواب
.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن تقرير الوكالة غير المنشور ، فان بعض المعتقلين تعرضوا "للضرب، والتجريد من الملابس، والسرقة، وعصب الأعين، والاعتداء الجنسي، وحرمانهم من الاتصال بالمحامين والأطباء، لأكثر من شهر في كثير من الأحيان".
وجاء في التقرير ان إسرائيل تستخدم الإساءة "لانتزاع معلومات أو اعترافات، للترهيب والإذلال والمعاقبة".
MENAFN04032024000072011014ID1107930214
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.