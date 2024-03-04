طالتها شظايا الحرب.. سياحة إسرائيل الوافدة في غرفة الإنعاش



واعتبارا من الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلنت غالبية شركات الطيران العالمية، تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل، قبل أن يعيد بعضها الرحلات تدريجيا.



بينما ما تزال شركات الطيران الرئيسة، تنفذ قرار تعليق الرحلات حتى إشعار آخر، في وقت تقترب الحرب من دخول شهرها السادس، دون وجود أفق لحل نهائي.



ويظهر مسح أعدته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، أن السياحة الوافدة إلى إسرائيل خلال الربع الأخير 2023، تعتبر الأسوأ منذ انتفاضة الأقصى مطلع الألفية الحالية، مع استثناء عام كورونا 2020.



وفي الربع الأخير 2023، زار إسرائيل قرابة 180 ألف سائح، نزولا من 930 ألف سائح في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة هبوط بلغت 81.5 بالمئة.



ويشمل مصطلح السياحة الوافدة، الزوار الأجانب إلى إسرائيل، إلى جانب الزوار الإسرائيليين المغتربين، وهو ما يفسر وجود أرقام -ولو كانت متدنية- للسياح خلال شهور الحرب الثلاثة الأولى.



وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، بلغ عدد السياحة الوافدة إلى إسرائيل 89.7 ألف سائح، مقارنة مع 333.5 ألف سائح على أساس سنوي، بنسبة تراجع 73 بالمئة.

بينما بلغ عدد السياح في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، 38.3 ألف سائح، نزولا من 333.7 ألف سائح على أساس سنوي، بنسبة تراجع 78.5 بالمئة.



فيما بلغ عدد السياحة الوافدة 52.8 ألف سائح في ديسمبر/كانون أول الماضي، نزولا من 266.2 ألف سائح على أساس سنوي، بنسبة تراجع بلغت 80 بالمئة.



بينما بلغ إجمالي عدد السياحة الوافدة إلى إسرائيل في كامل 2023، نحو 3 ملايين سائح، وهو رقم ما يزال بعيدا عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، البالغة 4.5 ملايين سائح في 2019.



وبعد أن طالت صواريخ الفصائل الفلسطينية مدن السياحة في إسرائيل، ألغت غالبية شركات السياحة العالمية رحلاتها إلى البلاد.



وأبرز مدن السياحة الإسرائيلية، تل أبيب على البحر المتوسط، وإيلات على البحر الأحمر، ومدن أخرى كالقدس وحيفا ومستوطنات غلاف غزة والمدن الواقعة على الشمال مع لبنان.

وبسبب الحرب على قطاع غزة، تواجه إسرائيل توترات متصاعدة في الشمال مع حزب الله اللبناني، دفعت عشرات آلاف الإسرائيليين إلى اللجوء بعيدا عن أماكن سكنهم.



كذلك، تواجه مدينة إيلات جنوب إسرائيل، هجمات متقطعة تقودها جماعة الحوثي في اليمن، بطائرات مسيرة، بينما عانت القدس من أحد أسوأ مواسم السياحة الدينية اليهودية والمسيحية.



والشهر الماضي، قال مدير غرفة منظمي السياحة الوافدة إلى إسرائيل يوسي فتال، إن بلاده أصبحت دولة معزولة مثل كوريا الشمالية، مع إحجام عشرات الشركات عن الطيران إليها بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة.



وغرفة منظمي السياحة الوافدة إلى إسرائيل، تعتبر الهيئة التمثيلية في مجال السياحة الوافدة وتجمع معظم وكلاء السفر العاملين في هذا المجال.



وفي مقابلة مع صحيفة "معاريف" العبرية بتاريخ 21 فبراير/شباط الماضي، قال فتال: "قبل الأزمة، كان هناك 250 شركة طيران تعمل في إسرائيل، والآن تعمل 45 شركة فقط".



وأضاف: "إسرائيل حاليًا معزولة تمامًا عن العالم، 80 بالمئة من الرحلات الجوية اليوم تشغلها طائرات من إسرائيل تابعة لشركة إلعال (الإسرائيلية)".



ومع وقف جميع شركات الطيران الأجنبية تقريبا رحلاتها من وإلى إسرائيل في الربع الأخير 2023، احتكرت شركة إلعال العديد من طرق الملاحة الجوية من وإلى تل أبيب.

ففي بداية الحرب، أصدرت شركة "العال" مرتين إخطارا بأنها تتوقع تلقي ضربة مالية من القتال في الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، لكن أصبح من الواضح الآن أن الصورة معاكسة تمامًا.



وقالت الشركة، الأسبوع الماضي في بيان: "في أعقاب وقف الرحلات الجوية من قبل الشركات الأجنبية وقدرة الشركة على تنفيذ التعديلات المطلوبة، أصبح الطلب على رحلاتنا أقوى مما كان متوقعا في السابق".



وفي عام 2023، أعلنت "العال" عن صافي أرباح قدره 117 مليون دولار، ارتفاعا من 109 ملايين دولار في عام 2022.



بينما في الربع الرابع 2023، بلغ صافي الربح 39.7 مليون دولار، بزيادة 370 بالمئة عن الربع المقابل من عام 2022.



وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولي؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".-(الأناضول)