هجوم إسرائيلي ممنهج ضد الأونروا.. كاتس يجدد دعوته لفيليب لازاريني بالاستقالة



وقال كاتس في منشور على منصة "إكس" معقبا على تقرير للوكالة إن "تحقيق الأونروا مع موظفيها المتواطئين في مذبحة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) والآلاف المرتبطين بحماس، أمر غير مقبول"، على حد تعبيره.



وأضاف: "مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني الذي ظل صامتا (حيال المزاعم الإسرائيلية بمشاركة موظفين في الأونروا بهجوم حماس)، يجب أن يتنحى".



وأوضح كاتس أن "تواجد الأونروا في غزة في مرحلة ما بعد حماس، لا يمكن الدفاع عنه. وهذا يمثل نهاية نفوذ حماس في الأمم المتحدة".



ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي قررت عدة دول من بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"الأونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.



وكان كاتس طالب في الأسابيع الأخيرة أكثر من مرة لازاريني بالاستقالة من منصبه.

وجاءت تصريحات كاتس اليوم تعقيبا على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تحقيق غير منشور أجرته وكالة الأونروا، يتهم إسرائيل بإساءة معاملة المئات من سكان غزة الذين تم أسرهم خلال الحرب.



ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)