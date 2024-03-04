الخصاونة: العدوان على غزة أخذ القطاع وأهله إلى حافة المجاعة



وقال الخصاونة، إن الحديث عن الأمن الغذائي يكون منقوصا إذا لم يتناول العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، حيث أزهقت آلةُ القتل أرواح عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، ودمّرت البُنية التحتيَّة والأراضي الزِّراعيَّة، وقطعت سُبُل العيشِ، وأخذت القطاع وأهله إلى حافَّة المجاعة.

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