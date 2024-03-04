الموت جوعا يحصد براءة الأطفال في شمال غزة



وعبر الأجهزة، تراقب الطبيبة بشكل دوري حالات الأطفال واحدا تلو الآخر، لضمان تلقيهم الرعاية اللازمة ومتابعة تحسنهم بشكل مستمر.



وتخشى أبو جلهوم من فقدان المزيد من الأطفال جراء سوء التغذية والتسمم الغذائي الناتج عن الحصار الإسرائيلي وسوء نوعية الغذاء الذي يتناولونه.



تشعر بالحزن الشديد جراء وفاة الأطفال شمال قطاع غزة بسبب نقص التغذية، حيث تعبر عن قلقها العميق إزاء هذا الوضع الصحي المأساوي.



تقول للأناضول: "نواجه صعوبة كبيرة في معالجة حالات سوء التغذية المتزايدة شمال قطاع غزة، حيث بلغت بعض الحالات حد التسمم الغذائي، والتي يصلنا منها العديد من الأطفال إلى المستشفى".



وأضافت: "وصلت إلينا أمس حالتان من التسمم الغذائي نتيجة تناول الأطفال طعام الحيوانات المكون من الشعير والذرة والتبن".



وتابعت: "الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة في التجويع، مما يؤدي إلى تضرر صحة الأطفال والكبار والنساء الحوامل، حيث يعانون من نقص التغذية ونقص الفيتامينات، مما يؤثر سلبًا على صحتهم بشكل كبير".



ولفتت إلى أن "النساء اللواتي يضعن مولودهن يعانين من نقص التغذية والفيتامينات، مما يعرض الجنين لنقص التغذية أيضًا ولخطرً على صحته".



وتساءلت الطبيبة مستنكرةً: "إلى متى سيستمر التجويع والحصار؟ لماذا يُظلم الشعب الفلسطيني والأطفال؟ إلى متى سنظل في هذا الحصار؟".



بدوره، أعلن مسؤول طبي فلسطيني وفاة 7 أطفال في "مستشفى كمال عدوان" بسبب سوء التغذية، مما يرفع عدد الوفيات منذ الثلاثاء إلى 13 طفلاً.



وقال مدير المستشفى، حسام أبو صفية، لمراسل الأناضول، إن "7 أطفال فارقوا الحياة في المستشفى بشمال قطاع غزة بسبب سوء التغذية".



والخميس، قال متحدث وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة: "يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً جديدة على سكان غزة، وهي حرب التجويع".



وأضاف القدرة: "عدد الشهداء جراء التجويع يتزايد، خصوصاً بين الأطفال، وهناك عدد من الأطفال بالعناية المركزة مهددون بالوفاة جراء الجوع".



وتابع: "يعرقل الاحتلال الإسرائيلي جهود جميع المنظمات الإنسانية، ويتعنت في طلب المنظمات الدولية إدخال المساعدات".



ولفت إلى أن "المنظومة الصحية في شمال غزة عاجزة تماماً، خصوصاً بعد توقف مستشفى كمال عدوان".



والأربعاء، أعلن القدرة ارتفاع حصيلة "شهداء المجاعة" من الأطفال إلى 6، بعد وفاة طفلين في "مجمع الشفاء الطبي" بمدينة غزة، نتيجة الجفاف وسوء التغذية.



وفي 19 فبراير/ شباط الجاري حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل "تهديدا خطيرا" على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمرة.



وخلال الحرب على غزة أخرجت إسرائيل 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئيًا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".-(الأناضول)