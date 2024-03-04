حماية المستهلك تعتمد خطتها الرقابية في رمضان

وقد تكونت الخطة من عدة محاور أول هذه المحاور سيكون إطلاق حملة وطنية توعوية تحت عنوان" لا تتسوق وانت جائع " حيث قامت الجمعية بتصميم بوستر سيتم نشره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لضمان وصوله الى اكبر عدد من المستهلكين حيث سيتم توجيه مجموعة من النصائح والإرشادات التوعوية الموجهة للمواطنين خلال الشهر الفضيل.



وقال الدكتور محمد عبيدات أن هذه الحمله التي سيتم تنفيذها خلال الشهر الفضيل من المأمول أن تحد وتقلل وترشّد من النمط الشرائي والاستهلاكي الذي يتصف بالتبذير والاسراف من قبل البعض وبالتالي عدم تكبيد المستهلكين مزيدا من الخسائر المالية التي يتعرضون لها نتيجة لهذه التصرفات غير المدروسة خاصة واننا نعيش في ظروف معيشية صعبة.



وأضاف الدكتور عبيدات أنه يتوجب على المواطنين تغيير طريقة تفكيرهم ونمط سلوكهم الشرائي والاستهلاكي في شهر الصوم وأن يدركوا جيدا أن الشهر الفضيل هو شهر الطاعات والعبادات والامتناع عن التبذير والاسراف والاكتفاء بصنف واحد على المائدة .

كما أوضح الدكتور عبيدات أن المحور الثاني سيركز على الرقابة على الاسواق حيث ستقوم كوادر الجمعية التطوعية برصد ومتابعة مؤشر أسعار السلع التي يستخدمها المواطنين بشكل يومي بشهر رمضان المبارك ومدى توفرها في الأسواق بكميات كافية وأسعار معتدلة وجودة عالية، وتنبيه المواطنين الى ضرورة التأكد من مدى صلاحية السلع للاستخدام والاستهلاك وايضا الانتباه الى صحة أوزانها وايضا توجيه النصائح والارشادات في حالة وجود ارتفاعات غير مبررة على اسعار السلع كما ستستمر الجمعية في تلقي ومتابعة شكاوي وملاحظات المواطنين ومتابعتها مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.

ونوه الدكتور عبيدات الى ضرورة تضافر كافة الجهات ذات العلاقة والتنسيق من أجل توفير كافة السلع التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي بكميات كافية وبأسعار معتدلة وجودة عالية تتناسب مع القدرات الشرائية وايقاع اشد العقوبات بحق المخالفين ممن يقومون باحتكار أي مادة لرفع اسعارها مستغلين حاجة المواطنين لها في الشهرر الفضيل.

وأشار الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك أن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها قد اجبرت الكثير من المواطنين من اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الى اللجوء الى الترشيد القسري وتعديل أنماطهم السلوكية والشرائية والاستهلاكية كما عملت على تغيير سلم أولوياتهم لمحاولة التكيف مع الأوضاع الجديدة التي فرضت عليهم.





وبين د. عبيدات أن المحور الثالث سوف يتم التركيز فيه على الجانب التكافلي بين المواطنين فديننا الحنيف يحثنها على الشعور مع الفقراء ومساعدة الأسر المعوزة فالواجب يحتم على الجميع أن يكونوا يداً واحدة كالبنيان المرصوص، لذا فإن التنسيق والتعاون مابين المواطنين والجمعيات الخيرية التي تُعنى وتهتم بهذا الأمر ضروري من اجل ايصال المساعدات العينية والمادية الى مستحقيها من الأسر العفيفة والفقيرة في أول ايام الشهر الفضيل لشدة حاجتهم اليها مع ضرورة التأكد من مدى صلاحية هذه السلع للاستخدام البشري وأن لا يتم تأخيرها الى العشر الاواخر من الشهر الكريم .

وتمنى الدكتور عبيدات على الحكومة ممثلة بوزارة الاوقاف والشئون والمقدسات الاسلامية أن تخصص أول جمعة من رمضان يكون حديث الخطبة فيها عن ترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف والتبذير في الطعام وتفقد الأهل والجيران والاصدقاء والفقراء والايتام ممن حالتهم المادية محدودة والشعور معهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم دون اشعارهم بأي نوع من المن والأذى.