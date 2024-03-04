أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و 40 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والثوم 350 و500 قرش، والبطاطا 25 و 40 قرشا، والبندورة 7 و18 قرشا، والجزر 30 و40 قرشا، والخيار 40 و60 قرشا، والزهرة 10و20 قرشا، والليمون 30 و40 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.

-- (بترا)

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