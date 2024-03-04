أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2609 أطنان، منها 1947طن خضار، و498 طن فواكه، و 163طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و 40 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والثوم 350 و500 قرش، والبطاطا 25 و 40 قرشا، والبندورة 7 و18 قرشا، والجزر 30 و40 قرشا، والخيار 40 و60 قرشا، والزهرة 10و20 قرشا، والليمون 30 و40 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.
-- (بترا)
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