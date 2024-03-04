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دراسة صادمة تكشف العلاقة بين إنقاص الوزن وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان

3/4/2024 4:22:59 AM
(MENAFN- Al Watan) ترتبط السمنة وزيادة الوزن بالكثير من المشكلات الصحية، منها السرطان،حيث كشفت بعض الدراسات أن السمنة ترتبط بما لا يقل عن 13 نوعا من السرطان.
وتساهم السمنة في في بعض المناطق، مثل أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، بحوالي 9% من حالات السرطان، والسمنة قد تصبح السبب الرئيسي للسرطان عند النساء في المملكة المتحدة خلال الـ 25 عاما المقبلة، وعليه فإن مسألة فقدان الوزن لا تعد هدفا جماليا فحسب إنما هدفا صحيا مهما.
ومع هذا، فقد توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة غير متوقعة، بحسب موقع "ساينس أليرت"، وكشفت روابط بين فقدان الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.
وبينت أن فقدان الوزن ارتبط بمعدل أعلى بكثير من الإصابة بالسرطان خلال الأشهر الـ 12 التالية لفقدان الوزن، مقارنة بالذين لم يفقدوا الوزن.
حيث تمت الاستعانة ببيانات نحو 160.000 شخص عند إعداد الدراسة ، تم جمعها على مدار 28 عاما في المتوسط. وأبلغ هؤلاء الأشخاص عن تفاصيل صحتهم وأسلوب حياتهم كل عامين حتى عام 2016. وقد أعطى الباحثون اهتماما خاصا لتغيرات وزنهم.
تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات بناء على مدى تعمد فقدان الوزن: "عالية" لأولئك الذين يعززون النظام الغذائي وممارسة الرياضة، و"متوسطة" لمن يقومون بتحسينات في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة، و"منخفضة" لعدم وجود تحسينات ملحوظة في أي من المجالين.
وجاءت النتيجة الصادمة في عدد المشاركين، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين فقدوا أكثر من 10٪ من وزن الجسم كان لديهم خطر أعلى بكثير لتشخيص السرطان في العام التالي.
ولكن لم تكن جميع أنواع السرطان مرتبطة بشكل متساو بفقدان الوزن، كما ووجدت الدراسة وجود علاقة قوية بين فقدان الوزن وسرطان الجهاز الهضمي العلوي (المريء والمعدة)، والكبد، والبنكرياس، والقنوات الصفراوية.
وبالنسبة لهذه الأنواع، كان الخطر أعلى بكثير، مع زيادة الفرص بين 3 إلى أكثر من 7 مرات، فيما كان الارتباط أضعف بالنسبة لسرطان القولون والمستقيم والرئة، ولا يبدو أنه يؤثر على احتمال الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والسرطانات التي تصيب النساء فقط.
ومع ذلك، فإن مؤلفي الدراسة حذرون. إنهم يعرفون أن أبحاثهم لها بعض الحدود. وذلك لأنهم اعتمدوا على تقارير الأشخاص عن أوزانهم، والتي قد لا تكون دقيقة دائما.
كما أنهم تنبهوا إلى أن المشاركين يسجلون البيانات كل عامين فقط، مما يعني إمكانية تفويت بعض التفاصيل. بالإضافة إلى ذلك، كانت الدراسة في الغالب تركز على المتخصصين في مجال الصحة في الولايات المتحدة، الذين قد يكونون أكثر وعيا بالسرطان ولديهم إمكانية وصول أفضل إلى الرعاية الصحية.
والجدير بالذكر أن الخطر كان أعلى لدى أولئك الذين بذلوا أقل جهد لإنقاص الوزن (أولئك الذين تم تصنيفهم بشكل منخفض). وعليه، فعند الفحص الدقيق، قد تدعم هذه الدراسة ما هو متعارف عليه، وهو "إذا كنت تفقد الوزن دون أن تحاول، فمن المهم أن تبحث عن السبب".
ولكن الجديد في الدراسة هو أنها تساعد في تحديد أنواع السرطان التي قد تكون السبب وراء فقدان الوزن غير المتوقع. وهذا يعني أنه عندما يفقد شخص ما وزنه دون سبب واضح، فقد يركز الأطباء أكثر على فحص بعض أنواع السرطان، مثل تلك الموجودة في منطقة المعدة أو الكبد، لمعرفة ما يحدث.
ومن ناحية أخرى، هناك الكثير من الأدلة التي توضح فوائد فقدان الوزن عن قصد. على سبيل المثال، وجدت دراسة نُشرت في عام 2022 أن الأشخاص الذين أجروا تغييرات كبيرة في نمط حياتهم كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة بنسبة 16%. وجدت دراسة أخرى من نفس العام أن جراحة إنقاص الوزن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان والوفاة بسببه.
لذلك من المهم تذكر الفوائد المؤكدة للتحكم في الوزن وممارسة الأنشطة للوقاية من السرطان.

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