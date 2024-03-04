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بدء التقديم لبرنامج نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف

3/4/2024 4:22:59 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن بدء التقديم لبرنامج "نُخب" التدريبي المنتهي بالتوظيف في الصندوق الصناعي، ويستمر حتى 21 مارس الجاري 2024م. ويشمل البرنامج ثلاثة مسارات: نُخب الائتمان، ونُخب دراسات السوق، ونُخب المهندسين.
ويهدف إلى تقديم تدريب مكثف للكفاءات الوطنية من حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك تلبيةً لاحتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي.
ويُنفَّذ البرنامج بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة، حيث يحصل الملتحقون بالبرنامج على العديد من المزايا، منها: مكافأة شهرية، وتأمين طبي للمتدرب ووالديه، بالإضافة إلى بدل سكن وبدل نقل، ومكافأة أداء سنوية، وغيرها من المزايا.
ودعا الصندوق الصناعي حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير إلى التقدّم لبرنامج "نُخب" التدريبي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.
ويعد برنامج "نُخب" التدريبي امتدادًا لجهود الصندوق الصناعي وخبراته المتراكمة في مجال تطوير الكوادر الوطنية، التي تصل إلى 50 عامًا، عبر ما يُقدّمه من برامج التدريب المتخصصة وبرامج التدريب التعاوني، بالشراكة مع أعرق الجامعات والمراكز التعليمية والتدريبية.

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