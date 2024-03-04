القطاعات الصناعية تبدأ حصر حاجاتها من الدولار للعام الجارى

بدأت عدد من القطاعات الصناعية حصر حاجاتها من السيولة الدولارية لاستيراد الخامات ومستلزمات التصنيع خلال العام الجارى، استعدادًا لمخاطبة البنك المركزى بتوجيه البنوك لفتح اعتمادات مستندية لها.

قال أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ“البورصة”، إن البنوك طلبت من المستوردين حجم السيولة الدولارية المطلوبة للفواتير والاعتمادات المستندية، تمهيدا لتوفيرها.

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قال حسين رشيد، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن القطاع يحتاج 2 مليار دولار من أجل تأمين احتياجاته من مستلزمات التصنيع حتى نهاية العام الجاري، وسنخاطب البنوك بتخصيص تلك القيمة وفتح اعتمادات مستندية بها.

أوضح أن أسعار الملابس الجاهزة تراجعت خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح ما بين 5 و7% نتيجة الانفراجة فى الدولار، متوقعًا أن تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة إذا تحركت البنوك فى توفير العملة الأجنبية للاستيراد، و القطاع يستورد 40% من مستلزمات الإنتاج.

وتوقع أن يشهد قطاع الملابس الجاهزة انتعاشة فى حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة نظرًا إلى قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وسجلت صادرات قطاع الملابس خلال2023 نحو 2.437 مليار دولار وفقاً للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة.

قال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض البنوك خاطبت المستوردين لتحديد وحصر احتياجاتهم الدولارية، تمهيدا لتدبيرها وفتح اعتمادات مستندية، وتقليص مدة قوائم الانتظار.

أضاف لـ”البورصة”، أن هذه المؤشرات إيجابية بعد دخول جزء من السيولة الدولارية للبنك المركزى والخاصة بصفقة تطوير رأس الحكمة، والبالغة نحو 35 مليار دولار.

قال محمد طلعت، رئيس مجلس إدارة شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن القطاع يحتاج إلى مليار دولار تقريبًا لاستيراد مستلزمات التصنيع، وتباطؤ التدبير خلال الفترة الحالية يفاقم استمرار الأزمة.

وأضاف لـ((البورصة))، أن القطاع بدء خلال العامين الماضيين فى توطين صناعة الهواتف المحمولة وذلك بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتماشيًا مع خطة الدولة لتوطين الصناعة والوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

أوضح أنه يتم استيراد 75% من مدخلات تصنيع الهواتف، ووفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن إجمالى واردات مصر من الهواتف المحمولة تراجعت خلال أول 8 أشهر الأولى من العام الماضى 2023، لتسجل 337 مليون دولار.

قال هشام الجزار وكيل غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة حصرت حاجاتها من السيولة الدولارية وتبين أنها تصل إلى 5 ملايين دولار، وهى قيمة ضعيفة مقارنة السيولة الدولارية الكبيرة التى تخصص للقطاعات الكبيرة.

وأضاف لـ((البورصة))، أن القطاع يحتاج السيولة لهدفين الأول متعلق بدعم المعارض الدولية، والثانى لاستيراد بعض المواد الخام التى تستخدم فى صناعة المنتجات اليدوية.

قال المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن معظم خامات القطاع يتم استيرادها من الخارج وتمثل 95%.

وأشار إلى أن البنوك بدأت توفر دولارات للشركات التى لديها بضائع محتجزة بالموانئ خلال الفترة الحالية خاصة بعد إتمام صفقة رأس الحكمة.

قال المهندس محمد الشبراوي، عضو غرفة الصناعات الخشبية والأثاث، وعضو مجلس إدارة اتحاد التعاون الإنتاجي، إن متر الخشب تراجع من 26 ألف إلى 22 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضى، عقب استلام مصر الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة.

وأضاف لـ ((البورصة))، أن قطاع الأخشاب يحتاج إلى سيولة دولارية كبيرة لتلبية احتياجات السوق وتراجع الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

أكد أن مصر بدأت التوسع خلال العام الماضى فى استيراد الأخشاب من فنلندا والسويد، مقابل تراجع نسبة الاعتماد على الخشب الروسى فى ظل صعوبة الشحن منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجّلت واردات مصر من الأخشاب بجميع أنواعها 1.419 مليار دولار خلال 2021 مقابل 1.414 مليار دولار خلال 2020، وفقًا للمجلس التصديرى للأثاث والأخشاب.

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، إنه لا يوجد بيانات لحصر حجم السيولة الدولارية التى يحتاجها، والقطاع لن يشهد تراجعًا قبل شهرين أو ثلاثة وهى دورة رأس المال.

أشار إلى أن مصر تستورد 85% من مستلزمات إنتاج سنويًا، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى إنشاء مصانع لتصنيع مادة الساج أهم مواد تدخل فى صناعة الأجهزة الكهربائية.

أشار إلى أن الأسواق الإفريقية من أهم الأسواق التى تسعى الغرفة إلى تصدير المنتجات لها نظرًا إلى حجم سكانها الكبير.

قال خالد سليمان، رئيس شركة ميس فينوس، إن البنوك التى يتعامل معها، تواصلت معه الأسبوع الماضى، لإرسال المستندات المتوفرة، لفتح اعتمادات مستندية وتدبير الدولار اللازم.

أضاف لـ”البورصة”، أنها مؤشرات جيدة لخفض الأسعار خلال المرحلة المقبلة، ولكن تظل أسعار بعض القطاعات مثل الملابس تعانى من الصعود خلال الموسم الصيفى المقبل، بسبب شراء الخامات بأسعار مرتفعة للدولار الموازى قبل هبوطه.

توقع، أن يشهد القطاع انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع دخول نقد أجنبى والقضاء على جزء كبير من السوق الموازي.