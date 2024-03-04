أرباح العال تعكس أزمة النقل الجوي في إسرائيل نتيجة حرب غزة

MENAFN - Al-Borsa News) قال خبراء ومحللين، إنه على الرغم من ارتفاع أرباح خطوط العال الجوية الإسرائيلية خلال العام الماضي بنسبة 370% عن عام 2022، فإن هذا الارتفاع لا يعبر عن تطور حجم أعمال وأنشطة“العال” في حد ذاته، بقدر ما يعكس حالة الأزمة التي يشهدها قطاع النقل الجوي في إسرائيل منذ نشوب الحرب في غزة وتوقف حركة السفر الجوي لمعظم شركات الطيران العالمية من وإلى إسرائيل، باستثناء“العال” التي وجدت نفسها فيما يشبه الوضع الاحتكاري لسوق السفر الجوي في إسرائيل.

وتشير التقارير الصادرة عن خطوط“العال” والمتداولة في بورصة تل أبيب للأوراق المالية إلى أنها كانت مهيمنة على نسبة 80% من سوق السفر الجوى الإسرائيلي خلال الربع الأخير من العام الماضي عندما اندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفق صحيفة جلوبز الإسرائيلية.

موضوعاتمصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك مستدامة بالدولار لأجل 5 سنوات التضخم السنوي في تركيا سيظل مرتفعا في النصف الأول من 2024 الدولار ينتظر مؤشرات من المركزي الأمريكي

وكانت خطوط العال الإسرائيلية تهيمن على نسبة لا تتعدى 20% من حجم سوق السفر الجوي في إسرائيل في الربع الثاني من العام الماضي السابق مباشرة على نشوب الحرب في غزة وما صاحبها من توترات أمنية أربكت هذا القطاع.

وحققت الشركة خلال العام الماضي ربحا صافيا قيمته 117 مليون دولار، معظمه تحقق عن حركة التشغيل المكثفة في الربع الأخير من العام الماضي والذي بلغت إيراداته الكلية 677.8 مليون، فيما كانت أرباحها خلال العام 2022 بكامله لا تتعدى 109 ملايين دولار.

ومع توارد أنباء عن اتفاق هدنة لإنهاء الحرب في غزة، بدأت النواقل الجوية العالمية تحركها للعودة واستئناف نشاطها في سوق السفر الجوى الإسرائيلي، وهي العودة التي تتحسبها“العال” لما ستنطوي عليه من تعرضها لمنافسة شرسة وفقدان هيمنتها -شبه المطلقة- على سوق السفر الجوى الإسرائيلي والتي بلغت نسبتها 80% في الربع الأخير من العام الماضي بعد نشوب الحرب في غزة.

واتخذت الشركة خطوة استباقية لذلك الموقف المرتقب بقيامها بحملة علاقات عامة للحفاظ على عملائها في فترة ما بعد انتهاء الحرب والتخفيف من وقع المنافسة الشرسة المحتملة، فقد قامت“العال” بتوزيع 18 ألف تذكرة سفر جوى مجانية على ضباط وجنود الاحتياط الإسرائيليين لتحفيزهم على استمرار استخدامهم للخطوط بعد أن تضع الحرب في غزة أوزارها وعودتهم إلى الحياة المدنية الطبيعية.

المصدر: