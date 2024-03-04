وزير الري: مجهوداتنا لتحسين إدارة المياه تتوافق مع سياسة الفاو

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، أن مجهودات الوزارة في مجال تحسين إدارة المياه، والتي تنعكس بالتبعية على ضمان الأمن الغذائي، تتوافق مع سياسة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة“الفاو” التي تسعى لتعزيز الأمن الغذائي بدول العالم.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع كو دونجياو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة“الفاو”، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال المياه.

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وأشار سويلم، إلى حرص وزارة الري على التعاون مع منظمة“الفاو” من خلال مشروع“تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر” بالشراكة مع الحكومة الهولندية، والذي يهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين، بالتزامن مع قيام الوزارة بالمتابعة الدقيقة والدائمة للتحول للري الحديث في الأراضي الرملية، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري الذي يلزم المزارعين بالأراضي الرملية باستخدام نظم الري الحديث، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، وعرض الوزارة العديد من النماذج الناجحة للري الحديث بمناطق مختلفة ومحاصيل متنوعة لتشجيع المزارعين على تنفيذ تجارب مماثلة بأراضيهم.

وأوضح أن وزارة الري تتطلع لاستمرار التعاون مع“فاو” لحصر المزيد من التجارب الناجحة للري الحديث والترويج لها، بما يسهم لاحقا في زيادة أعداد المزارعين الراغبين في التحول للري الحديث، والتعاون أيضا مع المنظمة الدولية لتنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث في مواقع مختلفة ومحاصيل متنوعة لقياس مدى تأثير الري الحديث على ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية، طبقا لطبيعة التربة والمحصول المنزرع، وبما يساعد في تحديد أفضل المناطق والمحاصيل المناسبة للتحول للري الحديث.

وقال إن هذه المجهودات تتكامل مع التطور الكبير الذي حدث مؤخرا في مجال تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي، وصولا لانتخاب أمناء روابط مستخدمي المياه على مستوى المراكز والمحافظات، وانتخاب مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، بما يسهم في مواجهة تحدي تفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، وتوحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي؛ ليقوموا بالتنسيق سويا في مجال توزيع المياه والمشاركة مع أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية، بالإضافة إلى دور هذه الروابط في توفير منصة مشتركة بين المزارعين لتحديد المحاصيل المنزرعة على نفس المجرى المائي، وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوي والأسمدة، وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.

وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الوزارة و”فاو” في مجال دراسة أفضل المواقع والمحاصيل للزراعة باستخدام المياه مرتفعة الملوحة، خاصة مع توسع الدولة في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتعاون المشترك لوضع خارطة طريق على المستوى الوطني لتعزيز إجراءات رفع كفاءة استخدام المياه.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال قيام منظمة“فاو” بتمويل عدد من الخبراء لتقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال المياه والتغيرات المناخية ليتم عقدها بالمركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN) والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) لرفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه للتعامل مع تحديات تغير المناخ.