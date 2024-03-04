الذهب قرب قمة شهرين بدعم تزايد الآمال في خفض الفائدة الأمريكية في يونيو

MENAFN - Al-Borsa News) ظلت أسعار الذهب اليوم الاثنين قريبة من أعلى مستوياتها في شهرين بعد قراءات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عززت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2081.34 دولار للأوقية لكنه حوم بالقرب من مستوى 2088.19 دولار الذي سجله يوم الجمعة عندما بلغ أعلى مستوياته منذ 28 ديسمبر.

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وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2090.10 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل لدى ماركس للخدمات المالية“ما سيحدث على صعيد أسعار الفائدة هو المحرك الرئيسي للذهب، وقد شهدنا تحركا أعلى في أسعار الذهب يوم الجمعة لأن سلسلة من البيانات بشأن الاقتصاد الكلي الصادرة في الولايات المتحدة دفعت التوقعات باتجاه خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا”.

وزادت أسعار الذهب نحو 50 دولارا الأسبوع الماضي في ظل تحقيق جميع المكاسب بلا استثناء في اليومين الأخيرين منه على خلفية البيانات الضعيفة بشأن الإنفاق في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة وتراجع الضغوط بشأن الأسعار بحسب مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الاتحادي.

ويشير تطبيق احتمالات تحركات أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن إلى رفع المتعاملين آمالهم بشأن خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران ويرون الآن فرصة 74% لتحقق ذلك مقارنة مع نحو 65% يوم الاثنين الماضي.

ويزيد انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ستكون البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية التالية هي تقرير التوظيف عن شهر فبراير المقرر صدوره يوم الجمعة.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، انخفض سعر البلاتين الفوري 0.6% إلى 881.22 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 955.71 دولار. وانخفض المعدنان أكثر من عشرة بالمئة منذ بداية العام.

وتواجه شركات تعدين البلاتين في جنوب أفريقيا أزمة في ظل انخفاض أسعار المعدن المستخدم في صناعة السيارات.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.01 دولار

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