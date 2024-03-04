التموين تعلن الاستعدادات لشهر رمضان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر وزير التموين علي المصيلحي، توجيها وزاريا لتنظيم العمل في المخابز البلدية، ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية الأخرى في شهر رمضان.
وذكرت وزارة التموين، اليوم الاثنين، أن التوجيه نص على إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين، وآخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.
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وشمل التوجيه، السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية، وحتى الساعة التاسعة مساءا بناء على خطة المديرية، وطلبات المخابز، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرا على المواطنين.
وتضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية، والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
وتم توجيه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية، وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية للتأكد من توافر وأسعار وجودة السلع وخاصة الأساسية بالأسواق، وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين، ومنافذ جمعيتي، بالإضافة إلى الرقابة المستمرة على توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات خدمة السيارات.
وفي سياق متصل، وجه المصيلحي مديري المديريات باستمرار متابعة إقامة معارض وشوادر اهلا رمضان وتوفير كافة السلع وباسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالاسواق الخارجية
المصدر:
MENAFN04032024000202011048ID1107930177
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