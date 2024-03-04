التموين تعلن الاستعدادات لشهر رمضان

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر وزير التموين علي المصيلحي، توجيها وزاريا لتنظيم العمل في المخابز البلدية، ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية الأخرى في شهر رمضان.

وذكرت وزارة التموين، اليوم الاثنين، أن التوجيه نص على إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين، وآخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

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وشمل التوجيه، السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية، وحتى الساعة التاسعة مساءا بناء على خطة المديرية، وطلبات المخابز، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرا على المواطنين.

وتضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية، والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وتم توجيه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية، وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية للتأكد من توافر وأسعار وجودة السلع وخاصة الأساسية بالأسواق، وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين، ومنافذ جمعيتي، بالإضافة إلى الرقابة المستمرة على توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات خدمة السيارات.

وفي سياق متصل، وجه المصيلحي مديري المديريات باستمرار متابعة إقامة معارض وشوادر اهلا رمضان وتوفير كافة السلع وباسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالاسواق الخارجية

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