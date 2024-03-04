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إيديتا تربح 1.6 مليار جنيه خلال 2023 بنمو 58.1%

3/4/2024 4:22:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“إيديتا للصناعات الغذائية” بنسبة 58.1% خلال العام الماضي، لتصل 1.61 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.02 مليار جنيه في العام الأسبق 2022.

وزادت مبيعات الشركة لتصل 12.12 مليار جنيه خلال 2023، مقابل مبيعات 7.67 مليار جنيه في 2022.

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وتستهدف شركة إيديتا للصناعات الغذائية تخصيص استثمارات بقيمة مليار جنيه لزيادة طاقتها الإنتاجية خلال العام المقبل، بحسب بيان صادر من الشركة للبورصة المصرية.

وذكرت شركة ((إيديتا))، فى البيان، أن مبيعاتها من التصدير خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بلغت نحو مليار جنيه.

وقال المهندس هانى برزى، العضو المنتدب بالشركة، إن ((إيديتا)) تستهدف زيادة إيراداتها خلال عام 2024 عبر تحقيق نمو بنسبة 20% فى حجم المبيعات، بالإضافة إلى رفع أسعار المنتجات.

وارتفعت مبيعات شركة“إيديتا” خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 8.75 مليار جنيه، مقابل 5.14 مليار جنيه فى نفس الفترة من عام 2022.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.26 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الحالى، مقابل أرباح بلغت 673.77 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وأضاف برزى لـ”البورصة”، أن الشركة أعدت دراسة استراتيجية بالتعاون مع أحد أهم المكاتب العالمية، لبحث أنسب الدول للتوسع فى التصدير لها، بناء على توافق الأسواق مع منتجات الشركة، وملاءمة المناخ الاقتصادى بتلك البلدان للاستثمار.

ورفض العضو المنتدب لشركة“إيديتا” الإفصاح عن الدول التى حددتها الدراسة، إلا أنه أكد أن الدول العربية ستكون لها أولوية على المدى القريب.

وقال برزى، فى تصريحات سابقة، إن الشركة تستهدف تصدير 9% من إنتاجها خلال العام المقبل، مع العمل على توجيه متحصلات زيادة رأس المال لتطوير كفاءة مصنعها بالمغرب لزيادة الاعتماد عليه فى التصدير فى عام 2024.

وأوضح أن الشركة تصدر منتجاتها لـ17 دولة موزعة بين دول أفريقيا والخليج والدول العربية، وستعتمد الشركة على مصنع المغرب للتصدير لدول غرب القارة السمراء وبالتحديد موريتانيا والسنغال خلال العام المقبل، عقب تنويع القطاعات الإنتاجية المتواجدة بالمصنع والذى يضم خطين لإنتاج المخبوزات فقط.

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