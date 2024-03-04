شحنات الهواتف المحمولة في الصين ترتفع 68% يناير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن شحنات الهواتف المحمولة في الصين ارتفعت بنسبة 68.1% على أساس سنوي إلى 31.78 مليون وحدة في يناير الماضي.
وأضافت الأكاديمية، وهي مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن شحنات هواتف الجيل الخامس شكلت الغالبية في يناير، إذ بلغت 26.17 مليون وحدة، وهو ما يمثل توسعا بنسبة 59 % على أساس سنوي.
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وأشارت إلى أنه في يناير من هذا العام، حافظت العلامات التجارية المحلية على مكانتها المهيمنة في صناعة الهواتف المحمولة في الصين، حيث ارتفعت الشحنات بنسبة 165.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 26.24 مليون وحدة.
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