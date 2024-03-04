شحنات الهواتف المحمولة في الصين ترتفع 68% يناير الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن شحنات الهواتف المحمولة في الصين ارتفعت بنسبة 68.1% على أساس سنوي إلى 31.78 مليون وحدة في يناير الماضي.

وأضافت الأكاديمية، وهي مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن شحنات هواتف الجيل الخامس شكلت الغالبية في يناير، إذ بلغت 26.17 مليون وحدة، وهو ما يمثل توسعا بنسبة 59 % على أساس سنوي.

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وأشارت إلى أنه في يناير من هذا العام، حافظت العلامات التجارية المحلية على مكانتها المهيمنة في صناعة الهواتف المحمولة في الصين، حيث ارتفعت الشحنات بنسبة 165.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 26.24 مليون وحدة.