الدولار ينتظر مؤشرات من المركزي الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) تحرك الدولار الأمريكي في نطاق ضيق اليوم الاثنين تحت ضغط من انخفاض عوائد سندات الخزانة إذ يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أكثر أهمية لاستقاء مؤشرات جديدة بشأن توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي ) أسعار الفائدة.

وسجل اليورو أداء قويا بعد صعوده يوم الجمعة بنسبة 0.33% في الوقت الذي يلوح فيه في الأفق قرار بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

موضوعاتمصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك مستدامة بالدولار لأجل 5 سنوات التضخم السنوي في تركيا سيظل مرتفعا في النصف الأول من 2024 شحنات الهواتف المحمولة في الصين ترتفع 68% يناير الماضي

وتذبذب أداء الين حول 150 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي يراقبه المتعاملون عن كثب، في ظل محاولة المستثمرين تقييم ما إذا كان بنك اليابان قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية في وقت قريب هذا الشهر.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين وجرى تداوله عند 103.85.

وكان المؤشر قد خسر 0.26% يوم الجمعة بعد صدور بعض البيانات الضعيفة بشأن الإنفاق في قطاعي التصنيع والبناء.

أثر ذلك أيضا على عوائد سندات الخزانة وهو ما بدد الدعم الإضافي للدولار في ظل انخفاض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى منخفض بلغ 4.178% للمرة الأولى منذ أسبوعين. وبلغ العائد نحو 4.2% اليوم الاثنين.

ومن المقرر صدور قراءات مؤشر (آي.إس.إم) للتصنيع والخدمات يوم الثلاثاء، فيما تصدر بيانات التوظيف الشهرية يوم الجمعة.

وصعد الدولار 0.1% إلى 150.28 ين إذ قيّم المتداولون التعليقات الحذرة الصادرة عن محافظ بنك اليابان كازو أويدا

أواخر الأسبوع الماضي والتي تفيد بأنه من السابق لأوانه استنتاج أن هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي قريب من التحقق.

تدرس الأسواق ما إذا كان بنك اليابان سينهي سياسة الفائدة السلبية في اجتماعه يومي 18 و19 مارس أو سينتظر حتى أبريل نيسان أو بعد ذلك.

من جهة أخرى، لم يطرأ تغير يذكر على اليورو وظل عند 1.08435 دولار ليستقر بالقرب من ذروة النطاق الذي بلغه مؤخرا.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أولا في اجتماعه في يونيو لكنهم يأملون في استقاء مؤشرات إضافية بشأن التوقيت من المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.08% إلى 1.2663 دولار.

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