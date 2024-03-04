هاني أمان يكشف خطط زيادة أرباح الشرقية للدخان

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“عين على البورصة”.. الرابحون والخاسرون من صفقة رأس الحكمة الرئيس التنفيذي لـ”وادي دجلة” يكشف مفاجأة في أسعار العقارات 2024 “الجمارك” تتعاون مع“تريد” لتفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية

تواجه شركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للسجائر في مصر، تحديات كبيرة خلال العام المالي الحالي 2023-2024، وفق هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، في تصريحات حصرية لـ”البورصة”، مضيفا أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح تتراوح بين 12 و15 مليار جنيه سنويًا خلال الأعوام المقبلة، مقارنة بنحو 8 مليارات جنيه حاليًا.

المصدر: Alborsanews