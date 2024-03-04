هاني أمان يكشف خطط زيادة أرباح الشرقية للدخان

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تواجه شركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للسجائر في مصر، تحديات كبيرة خلال العام المالي الحالي 2023-2024، وفق هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، في تصريحات حصرية لـ”البورصة”، مضيفا أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح تتراوح بين 12 و15 مليار جنيه سنويًا خلال الأعوام المقبلة، مقارنة بنحو 8 مليارات جنيه حاليًا.
المصدر:
Alborsanews
MENAFN04032024000202011048ID1107930173
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