الجوهرة تربح 219.5 مليون جنيه خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة العز للسيراميك والبورسلين“الجوهرة” بنسبة 28.3% خلال العام الماضي، لتصل 219.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 171.1 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 2.54 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه في 2022.

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وكانت قررت شركة العز للسيراميك والبورسلين“الجوهرة”، فتح فرع لها في المملكة العربية السعودية.

وتستهدف شركة العز للسيراميك والبورسلين ((الجوهرة)) زيادة حصتها السوقية فى السوق المحلية خلال العام الجارى عبر طرح مجموعة من المنتجات الجديدة، بالتزامن مع تنمية أعمالها التصديرية عبر التوسع فى شبكات التوزيع حول العالم.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أن المبيعات المحلية تمثل نحو 87% من إيرادات الربع الثانى من العام الجارى، مقارنة بنحو 88% خلال الربع الثانى من العام الماضى.

أضافت الشركة أنها مستمرة فى الإنفاق الاستثمارى لمواكبة التطور العالمى فى الصناعة وزيادة مرونة الطاقة الانتاجية، مع مراقبة التحديات والتطورات العالمية لدرساة فرص النمو وإدارة المخاطر.

وقالت:”نراقب الأوضاع فى السوق المصرى، والتغيرات الاقتصادية التى تحدث وتؤثر على عناصر الإنتاج. ونأمل فى استقرار الأوضاع لاستقرار النتائج المحققة”.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العز للسيراميك والبورسلين“الجوهرة”، توزيعات أرباح للمساهمين بمبلغ 55.1 مليون جنيه بواقع 90 قرشًا لكل سهم،.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال 2022، كما صدقت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بإضافة غرض التصنيع لدى الغير إلى أغراض شركة العز للسيراميك والبورسلين“الجوهرة”.

وجائت الموافقة وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة، مع ضرورة عرض تعديل رأس المال المرخص للشركة على الجمعية العامة غير العادية ليتوافق مع قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة.