إيديتا تعتمد توزيعات نقدية وأسهم مجانية بقيمة 440 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس إدارة شركة“إيديتا للصناعات الغذائية”، على توزيع جزء من أرباح الشركة عن عام 2023 على المساهمين في شكل نقدي بقيمة 300 مليون جنيه، عبر توزيع 0.429 جنيه.
وقرر مجلس الإدارة تجنيب مبلغ 140 مليون جنيه من الأرباح وفقًا للقوائم المالية في 2023 توزع في صورة أسهم مجانية مع مراعاة في حال موافقة الجمعية العادية على مشروع التوزيع المقترح من مجلس الإدارة،.
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وأوضح المجلس أن تنفيذ توزيع الأسهم المجانية مرهون باتخاذ الإجراءات والموافقة اللازمة.
وارتفعت أرباح شركة“إيديتا للصناعات الغذائية” بنسبة 58.1% خلال العام الماضي، لتصل 1.61 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.02 مليار جنيه في العام الأسبق 2022.
وزادت مبيعات الشركة لتصل 12.12 مليار جنيه خلال 2023، مقابل مبيعات 7.67 مليار جنيه في 2022.
وتستهدف شركة إيديتا للصناعات الغذائية تخصيص استثمارات بقيمة مليار جنيه لزيادة طاقتها الإنتاجية خلال العام المقبل، بحسب بيان صادر من الشركة للبورصة المصرية.
وذكرت شركة ((إيديتا))، فى البيان، أن مبيعاتها من التصدير خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بلغت نحو مليار جنيه.
وقال المهندس هانى برزى، العضو المنتدب بالشركة، إن ((إيديتا)) تستهدف زيادة إيراداتها خلال عام 2024 عبر تحقيق نمو بنسبة 20% فى حجم المبيعات، بالإضافة إلى رفع أسعار المنتجات.
وارتفعت مبيعات شركة“إيديتا” خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 8.75 مليار جنيه، مقابل 5.14 مليار جنيه فى نفس الفترة من عام 2022.
وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.26 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الحالى، مقابل أرباح بلغت 673.77 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وأضاف برزى لـ”البورصة”، أن الشركة أعدت دراسة استراتيجية بالتعاون مع أحد أهم المكاتب العالمية، لبحث أنسب الدول للتوسع فى التصدير لها، بناء على توافق الأسواق مع منتجات الشركة، وملاءمة المناخ الاقتصادى بتلك البلدان للاستثمار.
ورفض العضو المنتدب لشركة“إيديتا” الإفصاح عن الدول التى حددتها الدراسة، إلا أنه أكد أن الدول العربية ستكون لها أولوية على المدى القريب.
وقال برزى، فى تصريحات سابقة، إن الشركة تستهدف تصدير 9% من إنتاجها خلال العام المقبل، مع العمل على توجيه متحصلات زيادة رأس المال لتطوير كفاءة مصنعها بالمغرب لزيادة الاعتماد عليه فى التصدير فى عام 2024.
وأوضح أن الشركة تصدر منتجاتها لـ17 دولة موزعة بين دول أفريقيا والخليج والدول العربية، وستعتمد الشركة على مصنع المغرب للتصدير لدول غرب القارة السمراء وبالتحديد موريتانيا والسنغال خلال العام المقبل، عقب تنويع القطاعات الإنتاجية المتواجدة بالمصنع والذى يضم خطين لإنتاج المخبوزات فقط.
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