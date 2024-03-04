صادرات الملابس الجاهزة المصرية ترتفع 35% خلال يناير

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 35% خلال شهر يناير الماضي؛ لتسجل 259 مليون دولار، مقابل 192 مليون دولار في شهر يناير 2023

وبذلك يفتتح قطاع الملابس الجاهزة العام على نمو ملحوظ مما يبشر بتطورات إيجابية للقطاع في العام الجاري.

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وأوضحت رئيس المجلس التصديري للملابس ماري لويس بشارة، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الأسواق المستوردة من مصر بما قيمته 106 ملايين دولار خلال يناير 2024 مقابل 90 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 18%، وحققت صادرات القطاع للدول الأوروبية قفزة بـ42% لتسجل 54 مليون دولار مقابل 38 مليون دولار.

وذكرت أن تركيا استوردت منتجات بـ24 مليون دولار خلال يناير 2024 مقابل 15 مليون دولار بارتفاع 62%، وحققت الصادرات إلى إسبانيا 12 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار بارتفاع 35%، وزادت الصادرات إلي ألمانيا الاتحاد لتسجل 10 ملايين دولار مقابل 9 ملايين بارتفاع 13%.

وأضافت بشارة، أن صادرات القطاع للدول العربية قد شهدت ايضاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 54% لتسجل 57 مليون دولار في يناير 2024 مقابل 37 مليون دولار، وجاءت الإمارت كأكبر الدول العربية المستوردة من مصر بما قيمته 23 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار بنسبة ارتفاع 6%، كما ارتفعت الصادرات إلي ليبيا لتسجل 12 مليون دولار مقابل 4 مليون دولار بنسبة ارتفاع 243%.

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