صادرات الملابس الجاهزة المصرية ترتفع 35% خلال يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 35% خلال شهر يناير الماضي؛ لتسجل 259 مليون دولار، مقابل 192 مليون دولار في شهر يناير 2023
وبذلك يفتتح قطاع الملابس الجاهزة العام على نمو ملحوظ مما يبشر بتطورات إيجابية للقطاع في العام الجاري.
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وأوضحت رئيس المجلس التصديري للملابس ماري لويس بشارة، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الأسواق المستوردة من مصر بما قيمته 106 ملايين دولار خلال يناير 2024 مقابل 90 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 18%، وحققت صادرات القطاع للدول الأوروبية قفزة بـ42% لتسجل 54 مليون دولار مقابل 38 مليون دولار.
وذكرت أن تركيا استوردت منتجات بـ24 مليون دولار خلال يناير 2024 مقابل 15 مليون دولار بارتفاع 62%، وحققت الصادرات إلى إسبانيا 12 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار بارتفاع 35%، وزادت الصادرات إلي ألمانيا الاتحاد لتسجل 10 ملايين دولار مقابل 9 ملايين بارتفاع 13%.
وأضافت بشارة، أن صادرات القطاع للدول العربية قد شهدت ايضاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 54% لتسجل 57 مليون دولار في يناير 2024 مقابل 37 مليون دولار، وجاءت الإمارت كأكبر الدول العربية المستوردة من مصر بما قيمته 23 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار بنسبة ارتفاع 6%، كما ارتفعت الصادرات إلي ليبيا لتسجل 12 مليون دولار مقابل 4 مليون دولار بنسبة ارتفاع 243%.
المصدر:
MENAFN04032024000202011048ID1107930168
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