كيما تبيع 3 قطع أراضي بـ35 مليون جنيه في مزاد علني

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما” عن بيع قطع الأراضي بالمزاد العلني عن طريق المظاريف.

وأوضحت الشركة، أنه تم بيع 3 قطع أراضي فقط بقيمة 35 مليون جنيه.

موضوعات“إيديتا” تعتمد توزيعات نقدية وأسهم مجانية بقيمة 440 مليون جنيه “الجوهرة” تربح 219.5 مليون جنيه خلال 2023 “إيديتا” تربح 1.6 مليار جنيه خلال 2023 بنمو 58.1%

وأشارت إلى أنه تم إلغاء مزايدة البيع الخاصة بقطع الأرض الكائنة بمنطقة فطيرة بكوم امبو المعروضة بمساحة 270.23 ألف متر؛ نظرًا لعدم الوصول لسعر التقييم المقدر بمعرفة الجهات المعتمدة.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، بشأن زيادة رأس المال من 5.93 مليار جنيه إلى 9.93 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه .

ويتضمن تقرير الافصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.932 مليار جنيه إلى 9.932 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه موزعة على 800 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم بالإضافة إلى مصروفات لإصدار 5 قروش لكل سهم، تمول عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، ومع السماح لأصحاب الرصيد الدائن في نهاية يناير الماضي بالاكتتاب في الزيادة.

كما يتضمن تقرير الافصاح يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 8 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه.

وتراجعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما” بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024، لتصل 513.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 604.4 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر لتصل 3.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات 2.81 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكان وافق مجلس إدارة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما” على زيادة رأس المال المصدر من 5.93 مليار جنيه إلى 9.93 مليار جنيه عبر الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

وقرر المجلس زيادة رأس المال بنحو 4 مليارات جنيه موزعة على 800 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بقيمة 5 قروش لكل سهم.

وتمول الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين والسماح لأصحاب الرصيد الدائن في 31 يناير الجاري الاكتتاب في الزيادة في حدود نسبة مساهمته الأصلية.

كما وافق المجلس على اقتراح زيادة رأس المال المرخص به من 8 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه.

وكانت نفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما“، ما يتداول عن مخاطبة الشركة تحالفًا مصرفيًا لتمويل الشركة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات حول ما نشر بعنوان“كيما تخاطب تحالفًا مصرفيًا لزيادة قيمة تمويل مستهدف من 4 إلى 7 مليارات جنيه”.

وكانت كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، عن سداد الدفعة المقدمة للمكون بالجنيه وبالدولار لشركة“تكنومونت” الإيطالية والخاصة بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

ويأتي السداد تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 12 أكتوبر 2023.

وتراجعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، بنسبة 25.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 350.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 471.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

فيما زادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل 1.42 مليار جنيه، مقابل 1.56 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وكانت كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، عن تراجع كمية الغاز الموردة إلى الشركة، ولكن تأثير ذلك غير ملحوظ لامتلاك كيما مخزون إستراتيجي من جميع منتجاتها الرئيسية.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان (مصانع اليوريا في مصر توقف الإنتاج لعدم توفر الغاز الطبيعي).

وأوضحت الشركة أن توقف الإنتاج جاء نتيجة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لبعض الوحدات لمدة 3 أيام اعتبارًا من 29 أكتوبر الجاري، وسيتم إعادة الشتغيل.



