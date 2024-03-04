مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك مستدامة بالدولار لأجل 5 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت وثيقة مصرفية اليوم الاثنين أن مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، عين بنوكا لإصدار صكوك دولارية مستدامة لأجل خمس سنوات.

وأظهرت الوثيقة أن البنك عين كلا من شركة الراجحي المالية وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وبنك إتش.إس.بي.سي وشركة بيتك كابيتال للاستثمار وإس.إم.بي.سي كابيتال ماركتس المحدودة وسوسيتيه جنرال وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

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وجاء في الوثيقة أنه من المقرر عقد اجتماعات اليوم الاثنين مع المستثمرين على أن يلي هذا إصدار صكوك مستدامة غير مضمونة مقومة بالدولار وذات أولوية في السداد بموجب برنامج الصكوك الدولية التابع للبنك وقيمته أربعة مليارات دولار.





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