الاحتلال يقتحم بلدة دير بلوط غرب سلفيت
التاريخ
3/4/2024 4:19:39 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتوجهت إلى البلدة القديمة منها، وقامت بتصويرها.
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