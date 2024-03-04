الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في البنية التحتية في مخيم نور شمس شرق طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- خلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت منتصف الليلة الماضية، مدينة طولكرم من محورها الغربي، مرورا بدوار خضوري ودوار العليمي "المحاكم"، وشارع السكة، ودوار اكتابا، وشارع اسكان الموظفين وصولا الى مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال واطلاق كثيف للاعيرة النارية، دون ان يبلغ عن اصابات او اعتقالات في صفوف المواطنين.
وشاركت خمس جرافات عسكرية من النوع الثقيل، في تدمير شوارع المخيم، خاصة مقطع شارع نابلس المحاذي لمدخل المخيم الرئيسي، الذي حفرته لعدة امتار تحت الارض وبات أشبه بخندق.
وقال أمين سر لجنة الخدمات الشعبية في المخيم رامي عليان للوكالة الرسمية، إن التدمير طال الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل المخيم، إضافة إلى تحطيم محلات تجارية وتدمير ابوابها وجدرانها وزجاج واجهاتها، وتدمير البنية التحتية في شارع ساحة المدارس وسط المخيم وشارع المقبرة، وبعض خطوط الصرف الصحي والمياه والانترنت.
وأضاف أن جرافات الاحتلال هدمت مكتب تاكسي على مدخل المخيم بالكامل الى جانب ست محلات مجاورة له في المنطقة.
وقال إن الاحتلال دمر ما تم اصلاحه من شوارع داخلية ورئيسية وبنية تحتية، والتي تسبب في تخريبها وتدميرها خلال اقتحاماته الماضية، ما يدل ان هدف الاحتلال الرئيسي هو التدمير واجبار المواطنين على ترك منازلهم وتهجيرهم.
ومنذ انسحاب آليات الاحتلال وجرافاتها صباحا، شرعت طواقم الأشغال العامة والبلدية والحكم المحلي ووكالة الاونروا، بإزالة آثار الدمار في الشوارع الرئيسية، وإصلاح ما يتم اصلاحه، لتسهيل حركة تنقل المواطنين ومركباتهم تحديدا في شارع نابلس المدخل الشرقي للمدينة الذي يصلها ببلدات وادي الشعير ومحافظات الضفة.
وكانت مديرية التربية والتعليم في طولكرم، أعلنت تحويل الدوام المدرسي لهذا اليوم الى الالكتروني بسبب الظروف التي شهدتها المدينة، على أن يعوض وجاهيا غدا الثلاثاء، وتعطيل الدوام في مدارس مخيم نور شمس وتعويضه ليوم السبت المقبل.
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