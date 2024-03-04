الخصاونة: الانزالات الجوية التي نفذها الأردن على غزة ولّدت ثقافة عالمية جديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن الانزالات الجوية التي نفذها الأردن على قطاع غزة ولّدت ثقافة عالمية جديدة في كيفية حماية المنكوبين والانتصار للإنسان في الظروف الاستثنائية.



وبيّن الخصاونة، خلال انطلاق أعمال مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في عمّان، اليوم الاثنين، أن الأردن مستمر في تنفيذ عمليات الإنزال على القطاع، موضحاً أن الانزالات شكّلت أداة ضغط شعبية على الحكومات والأنظمة، مما أدى إلى توسع دائرة تلك الثقافة واستدعت السير على ذلك النهج من قبل مختلف دول العالم.

وأضاف: لا نستطيع تجاوز العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني خصوصا في غزة، موضحا أن آلة القتل الإسرائيلية أزهقت أرواح عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، وأحدثت تدمير في كامل البنية التحتية وسبل العيش، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص جعلتهم ينامون في العراء بظروف جوية قاسية، لا يستطيعون الوصول إلى مصادر مياه الشرب وفي حالة جوع مدقع وانعدام للأمن الغذائي".



وأشار الخصاونة إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تدميراً واسعاً للأراضي الزراعية تقدر بأكثر من 40% من الأراضي القابلة للزراعة، وتدمير 70% من البنية التحتية في القطاع بشكل عام.