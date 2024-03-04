وزير إسرائيلي: ما زلنا بعيدين عن تحقيق أهداف حرب غزة

وزير إسرائيلي: ما زلنا بعيدين عن تحقيق أهداف حرب غزة
التاريخ
3/4/2024 3:42:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة معاريف عن الوزير في المجلس الوزاري المصغر جدعون ساعر قوله إن إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.
وينتمي ساعر إلى حزب معسكر الدولة بزعامة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس.
وكانت إسرائيل قالت إن أحد أهدافها من الحرب على قطاع غزة هو القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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