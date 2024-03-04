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وزير إسرائيلي: ما زلنا بعيدين عن تحقيق أهداف حرب غزة

3/4/2024 3:42:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة معاريف عن الوزير في المجلس الوزاري المصغر جدعون ساعر قوله إن إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.


وينتمي ساعر إلى حزب معسكر الدولة بزعامة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس.
وكانت إسرائيل قالت إن أحد أهدافها من الحرب على قطاع غزة هو القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


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