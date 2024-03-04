سرايا القدس: مقاتلونا يتصدون لقوات الاحتلال في طوباس
التاريخ
3/4/2024 3:42:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال في المدينة ويستهدفونها بالرصاص والعبوات المتفجرة.
وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل الجزيرة إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت صباح اليوم مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، وسط اشتباكات مع مقاومين.
MENAFN04032024000208011052ID1107929919
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.