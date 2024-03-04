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سرايا القدس: مقاتلونا يتصدون لقوات الاحتلال في طوباس

3/4/2024 3:42:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال في المدينة ويستهدفونها بالرصاص والعبوات المتفجرة.


وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل الجزيرة إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت صباح اليوم مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، وسط اشتباكات مع مقاومين.


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