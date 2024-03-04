الجنود الروس يدمرون أخطر المنظومات الصاروخية في الجيش الأوكراني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكّن الجنود الروس لأول مرة في العملية العسكرية الخاصة من تدمير راجمة الصواريخ الأمريكية الصنع M270 MLRS، التي تعتبر أخطر المنظومات الصاروخية في الجيش الأوكراني.



وأظهر فيديو نشرته قنوات "تليغرام" الروسية وصوّره درون استطلاعي روسي عربة مجنزرة محترقة تشبه M270 MLRS. ولم تذكر "تليغرام" أي تفاصيل أخرى لتدمير المنظومة الصاروخية الأمريكية. بينما أعلنت بعض المصادر الأوكرانية أنها ليست منصة إطلاق للمنظومة بل عربتها الهندسية.

يذكر أن M270 MLRS لديها 12 ماسورة مخصصة لإطلاق الذخائر النفاثة عيار 227 ملم، مع العلم أن منظومة "هايمارس" لديها 6 مواسير فقط. وعلاوة على ذلك يمكن أن تستخدم منظومة M270 MLRS صواريخ ATACMS المتوسطة المدى.



وتم وضع المنظومة على منصة عربة " بي إم بي إم 2 برادلي"، وتصل قدرة محركها على الطريق المعبدة 64 كلم/ساعة، وتسير إلى مسافة 480 كلم دون التزود بالوقود. وبلغ وزنها في وضعها القتالي 24560 كلغ. ويتكون طاقمها من 3 أفراد بمن فيهم قائد الطاقم والموجّه والسائق، ويبلغ المدى الأقصى لعملها 40 كيلومترا والمدى الأدنى 2000 متر، ومساحة الإصابة 25000 متر مربع.



وقد تسلم جيش نظام كييف 23 منظومة من هذا النوع، بما فيها نماذج فرنسية وبريطانية الصنع LRU و MARS2.

RT