وزارة الداخلية الكويتية تُعلق على أنباء فتح التأشيرات لبعض الجنسيات

MENAFN - Al Wakeel News)علقت وزارة الداخلية الكويتية، الإثنين، على أنباء متداولة حول فتح التأشيرات لبعض الدول، نافية صحة ذلك.



وقالت وزارة الداخلية الكويتية عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا: "غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة الداخلية بفتح التأشيرات لبعض الدول المذكورة فيها".

وأكدت الوزارة أنه "في حال صدور أية قرارات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية، مهيبة بالجميع تحري الدقة في تداول الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية".

وتداول بعض مستخدمي "إكس" أنباء عن فتح باب تأشيرات الزيارة لعدد من الدول في المنطقة من ضمنها إيران وسوريا والعراق وأفغانستان.



ومن غير الواضح ما إذا كان نفي الوزارة الداخلية الكويتية يتعلق بهذه الأنباء على وجه التحديد.



سي ان ان



