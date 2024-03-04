عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحم مستعمرون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.



وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في محيط المسجد ونشرت أجهزة تنصت وتصوير استعدادا لشهر رمضان المبارك.

