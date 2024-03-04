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الصناعة والتجارة: تخفيض سعر القمح المدعوم المباع للمطاحن بمقدار دينارين لكل طن للشهر الجاري

3/4/2024 3:42:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إنه تم تخفيض سعر القمح المدعوم المباع للمطاحن في الأردن بواقع دينارين لكل طن، خلال شهر آذار الحالي، ليصبح سعر الطن المدعوم من القمح 132.67 ديناراً.
وبيّن البرماوي لـ " الوكيل الإخباري" أن سعر بيع القمح غير المدعوم بلغ 251 ديناراً لكل طن.
وأضاف أن مقدار دعم كل طن طحين مباع للمطاحن لغايات طحنه وتوفيره للمخابز يبلغ 117 ديناراً، مؤكداً أن تخفيض أسعار القمح المباع للمطاحن يأتي للمحافظة على كلف إنتاج الخبز بمختلف انواعه .
وأكد البرماوي أن تعديل أسعار القمح المباع للمطاحن يتم بشكل شهري، بالتزامن مع قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية، ضمن معادلة تحافظ على كُلف إنتاج الخبز التي لا تتغير سواء رفع السعر أو تخفيضه.













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