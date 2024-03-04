الصناعة والتجارة: تخفيض سعر القمح المدعوم المباع للمطاحن بمقدار دينارين لكل طن للشهر الجاري

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إنه تم تخفيض سعر القمح المدعوم المباع للمطاحن في الأردن بواقع دينارين لكل طن، خلال شهر آذار الحالي، ليصبح سعر الطن المدعوم من القمح 132.67 ديناراً.
وبيّن البرماوي لـ " الوكيل الإخباري" أن سعر بيع القمح غير المدعوم بلغ 251 ديناراً لكل طن.
وأضاف أن مقدار دعم كل طن طحين مباع للمطاحن لغايات طحنه وتوفيره للمخابز يبلغ 117 ديناراً، مؤكداً أن تخفيض أسعار القمح المباع للمطاحن يأتي للمحافظة على كلف إنتاج الخبز بمختلف انواعه .
وأكد البرماوي أن تعديل أسعار القمح المباع للمطاحن يتم بشكل شهري، بالتزامن مع قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية، ضمن معادلة تحافظ على كُلف إنتاج الخبز التي لا تتغير سواء رفع السعر أو تخفيضه.
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