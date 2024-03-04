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للاستعداد لمواجهة بيونغ يانغ.. تدريبات مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

3/4/2024 3:42:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية السنوية "درع الحرية" الاثنين لتعزيز الاستعداد ضد كوريا الشمالية.
ووفقاً لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية والقوات الأمريكية في كوريا (USFK)، فإن التدريبات التي تجري في فصل الربيع وتستمر لمدة 11 يومًا ستدمج بين عناصر من "التدريبات الحية" مع المحاكاة البناءة.
وقال لي سونغ جون المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في سيول الأسبوع الماضي إن التدريبات ستركز على ردع التهديدات النووية لكوريا الشمالية.
من جانبها، قالت القوات الأمريكية في كوريا إن التدريبات "ستشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الدروس المستفادة من الصراعات الحالية والمستمرة لزيادة الاستعداد القتالي للوحدات ووضعها الدفاعي المشترك، فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي جميع أنحاء شمال شرق آسيا".
وبالإضافة إلى التدريبات، تجري أيضًا العديد من التدريبات الميدانية المشتركة حول شبه الجزيرة الكورية لتعزيز موقف التحالف الدفاعي والتعاون "من خلال العمليات الجوية والبرية والبحرية والفضائية والسيبرانية والخاصة"، كما قالت USFK في بيانها.
وسبق أن أدانت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لكنها لم تدل بعد بأي تعليقات رسمية أو رد على التدريبات الحالية

سي ان ان

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