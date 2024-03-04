للاستعداد لمواجهة بيونغ يانغ.. تدريبات مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية السنوية "درع الحرية" الاثنين لتعزيز الاستعداد ضد كوريا الشمالية.
ووفقاً لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية والقوات الأمريكية في كوريا (USFK)، فإن التدريبات التي تجري في فصل الربيع وتستمر لمدة 11 يومًا ستدمج بين عناصر من "التدريبات الحية" مع المحاكاة البناءة.
وقال لي سونغ جون المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في سيول الأسبوع الماضي إن التدريبات ستركز على ردع التهديدات النووية لكوريا الشمالية.
من جانبها، قالت القوات الأمريكية في كوريا إن التدريبات "ستشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الدروس المستفادة من الصراعات الحالية والمستمرة لزيادة الاستعداد القتالي للوحدات ووضعها الدفاعي المشترك، فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي جميع أنحاء شمال شرق آسيا".
وبالإضافة إلى التدريبات، تجري أيضًا العديد من التدريبات الميدانية المشتركة حول شبه الجزيرة الكورية لتعزيز موقف التحالف الدفاعي والتعاون "من خلال العمليات الجوية والبرية والبحرية والفضائية والسيبرانية والخاصة"، كما قالت USFK في بيانها.
وسبق أن أدانت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لكنها لم تدل بعد بأي تعليقات رسمية أو رد على التدريبات الحالية
سي ان ان
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