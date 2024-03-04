30534 شهيدا و71920 إصابة منذ بدء العدوان على غزة

30534 شهيدا و71920 إصابة منذ بدء العدوان على غزة
التاريخ
3/4/2024 3:42:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 124 شهيدا و210 مصابين في يوم واحد.
كما أعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و534 شهيدا و71 ألفا و920 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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