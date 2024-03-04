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30534 شهيدا و71920 إصابة منذ بدء العدوان على غزة

3/4/2024 3:42:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 124 شهيدا و210 مصابين في يوم واحد.


كما أعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و534 شهيدا و71 ألفا و920 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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