بسبب إضاعة الوقت.. قانون جديد لمعاقبة حراس المرمى

MENAFN - Amman Net) من المنتظر أن يخضع حراس المرمى لقاعدة جديدة بموجب قانون في كرة القدم من شأنه أن يضع حدا لإهدار الوقت خلال المباراة.

وسيمنح حراس المرمى المتباطئين مزيدا من الوقت للاحتفاظ بالكرة، لكن سيتم إخضاعهم للعد التنازلي من قبل الحكم ومعاقبتهم إذا فشلوا في إطلاق الكرة في الوقت المناسب.

وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) أعلن عن عدد من التجارب، لتحسين سلوك اللاعبين في المباريات.

ومن بين هذه التجارب، زيادة عدد الثواني الممنوحة لحارس المرمى بأن يمسك الكرة بشكل رسمي من 6 إلى 8 ثوان.

ولكن خلال الثواني الخمس الأخيرة من الثواني الثمانية سيرفع حكم المباراة يده، مما يعني وجود العد التنازلي.

وفي حال نفد الوقت من حارس المرمى دون أن يلعب الكرة، فسيتم النظر في توجيه أكثر من عقوبة غير الموجودة حاليا.

ويشتمل الأمر هنا على منح الفريق المنافس رمية تماس أو ركلة ركنية.

وقال إيان ماكسويل، الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة، وعضو مجلس إدارة "إيفاب"، إن المقترحات تعالج مشكلة صعبة يواجهها الحكام.

وأضاف "شهدنا اتجاها متزايدا في إهدار الوقت في اللعبة، إنه بالتأكيد موقف صعب بموجب القوانين الحالية بالنسبة للحكم، لأن إعطاء ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء أمر صعب للغاية بالنسبة لهم. لذلك نحن نتطلع إلى زيادة الوقت إلى 8 ثوان".

وأضاف "سيرفع الحكم يده للإشارة إلى الثواني الخمس الأخيرة، حتى يكون كل من يلعب في المباراة وفي الملعب على علم بذلك. سنقوم بتقييم التأثير الذي حدث ونأمل أن يعني ذلك أننا سنزيد عدد الدقائق التي لعبناها".

وتنص العقوبة الحالية للاحتفاظ بالكرة 6 ثوان على منح ركلة حرة غير مباشرة للخصم، ولا تطبق في أغلب الأحيان رغم تجاوز حد الثواني المسموح به للاحتفاظ بالكرة.