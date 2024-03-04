استقالات كبيرة بين مسؤوليين في نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / ذكرت القناة 14 العبرية أن عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين في نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي قدموا استقالتهم على الرغم من استمرار الحرب على قطاع غزة من بينهم الرجل الثاني في فريق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري.

وبحسب القناة العبرية فقد، "أعلن عدد كبير من الضباط مؤخرًا عن استقالتهم من الوحدة المسؤولة عن نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي ومن بينهم الرجل الثاني في فريق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الكولونيل بوتبول، وهو في طور التقاعد، وموران كاتس، مدني يعمل في فريق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي برتبة عقيد".

وتابعت القناة، "من بين الذين أعلنوا استقالتهم أيضًا اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشؤون الإعلام الأجنبي، واللفتنانت كولونيل ميراف جرانوت ستولر أيضًا استقال بعد عدم ترقيته، كما هو الحال مع اللفتنانت كولونيل العقيد تزوبيا موشكوفيتش".