استقالات كبيرة بين مسؤوليين في نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / ذكرت القناة 14 العبرية أن عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين في نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي قدموا استقالتهم على الرغم من استمرار الحرب على قطاع غزة من بينهم الرجل الثاني في فريق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري.
وبحسب القناة العبرية فقد، "أعلن عدد كبير من الضباط مؤخرًا عن استقالتهم من الوحدة المسؤولة عن نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي ومن بينهم الرجل الثاني في فريق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الكولونيل بوتبول، وهو في طور التقاعد، وموران كاتس، مدني يعمل في فريق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي برتبة عقيد".
وتابعت القناة، "من بين الذين أعلنوا استقالتهم أيضًا اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشؤون الإعلام الأجنبي، واللفتنانت كولونيل ميراف جرانوت ستولر أيضًا استقال بعد عدم ترقيته، كما هو الحال مع اللفتنانت كولونيل العقيد تزوبيا موشكوفيتش".
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